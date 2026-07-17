SIENNA suena más ‘AFILADO’ y trepidante que nunca

SIENNA es un cantante y compositor valenciano que cuenta con tres discos publicados y ha construido un sonido que lo emparenta con algunas de las propuestas más populares del indie-rock español, como Vetusta Morla, Viva Suecia o el Alizzz más guitarrero. La fuerza de sus canciones y una personalidad vocal muy marcada lo convierten en un artista con potencial para dar un salto importante en cualquier momento.

Entregado a las grandes emociones, su música combina guitarras y sintetizadores con una interpretación llena de carácter. Esa fórmula ha llevado a temas como ‘Épico y mortal’ a bordear los 5 millones de reproducciones en Spotify, mientras que ‘Esto no es el cielo’ formó parte de la banda sonora de la reciente adaptación de Física o Química.

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Desde 2017 ha publicado los álbumes ‘Trágico y fugaz’, ‘Tiempos de impacto’ y ‘Trance’. Ahora amplía su discografía con ‘LINCE’, un nuevo trabajo que presentará en una gira por distintas ciudades españolas entre noviembre y febrero del próximo año, más las que quedan por confirmar. Las entradas están a la venta.

En este disco, SIENNA incorpora nuevas texturas electrónicas, como demuestra el corte synth-pop ‘X los siglos de los siglos’, sin renunciar a las guitarras que siempre han definido su propuesta. De hecho, ‘Afilado’, su último sencillo, es probablemente la canción más directa e inmediata del álbum.

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Si en ‘Loco’ apuesta por un tono más íntimo y en ‘Garra’ abraza una producción más distorsionada, ‘Afilado’ se sitúa más cerca de esta última. Es una composición de indie-rock vibrante que remite a bandas como Placebo y hace de la intensidad emocional su principal motor. La voz aparece deliberadamente en primer plano para que cada frase llegue con total claridad.

La canción aborda la necesidad de protegerse de quienes utilizan sus propias heridas como excusa para justificar el daño que provocan a los demás. Más que un tema sobre el enfrentamiento, ‘Afilado’ reivindica la importancia de poner límites y preservar el propio equilibrio emocional. En palabras del propio SIENNA: «AFILADO habla de protegerte, de anticiparte, de estar alerta. Nadie debería estar vigilante pero, en ocasiones, no puedes permitir que las heridas de los demás se proyecten sobre ti».

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13.11.26 – Valladolid (PortaCaeli)

14.11.26 – León (Espacio Vías)

20.11.26 – Sevilla (Malandar)

21.11.26 – Córdoba (Impala II)

27.11.26 – Murcia (REM)

28.11.26 – Alicante (Stereo)

08.01.27 – Madrid (La Riviera) (Inverfest)

15.01.27 – Oviedo (Tribeca)

16.01.27 – Vigo (Mondo Club)

22.01.27 – Granada (PlantaBaja)

06.02.27 – Zaragoza (Sala López)

12.02.27 – Barcelona (La Nau) (Cruïlla)





