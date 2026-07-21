¿Las próximas Little Mix? Así suenan XO y su pegadizo ‘Clique’

¿Puede una girl band británica volver a colarse en las listas de éxitos sin pasar por el filtro del K-pop? Es pronto para saberlo, pero XO se postulan como firmes candidatas. Primero tendrán que acercarse al impacto -más crítico que comercial- de FLO y, más adelante, demostrar que pueden llenar el hueco que dejó Little Mix, que no es precisamente pequeño.
Formadas por Polydor en 2024, XO ya habían dejado buenas sensaciones con ‘Fashionably Late’, un EP que incluía ‘Real Friends’, una estupenda canción co-escrita por Charli xcx con un punto Sugababes. Antes habían debutado con ‘Lovesick’, de ecos a Britney Spears, y también se habían acercado al pop de Nelly Furtado en ‘Rush Hour’. En octubre publican el minidisco ‘Need to Know’.
Su nuevo single, ‘Clique’, es el más inmediato de todos. Arranca con unas percusiones casi marciales y un beat de hip-hop muy Timbaland, pero enseguida se abre a un estribillo coral imposible de quitarse de la cabeza. «That’s my girls, that’s my clique», cantan una y otra vez, entre «na-na-nas», mientras reivindican la amistad femenina con el típico descaro.
Si ‘Hotline’ ya era un pelotazo potencial gracias a su base de freestyle ochentero y un estribillo que animaba a bloquear el número del novio inútil («If he don’t keep you satisfied, block his number…»), ‘Clique’ da un paso más. Tiene más personalidad, un gancho aún más evidente y suena exactamente al tipo de single que podría sacar a XO del circuito de promesas para ponerlas, por fin, delante del gran público.