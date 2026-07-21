Vuelven Nosoträsh con un «miniconcierto único»

Nosoträsh, responsables de discos fundamentales del indie español como ‘Nadie hablará de…’ (1998), ‘Mi vida en un fin de semana’ (2000) o nuestro querido ‘Popemas‘ (2002), vuelven a los escenarios por primera vez desde 2011. El regreso tendrá lugar en la Fiesta CPOP 30 de Contempopránea, los días 21 y 22 de agosto en Alburquerque, en Badajoz.

El festival deja claro que no se trata de una reunión al uso: habla de un «miniconcierto único y ceñido a la estricta excepcionalidad». Será, por tanto, una oportunidad muy poco habitual para volver a ver a la banda asturiana, que llevaba más de una década sin actuar tras su reunión puntual en Primavera Sound 2011.

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La organización también ha anunciado el cartel por días. El viernes 21 actuarán Aurora Roja, Pálida Tez, Apartamentos Acapulco o Meteosat, otro de los regresos celebrados de esta edición y a los que hemos entrevistado recientemente en el podcast Revelación o timo. Esta jornada estarán también Pequeño Mal y Yaveremos, con La Merienda DJ cerrando la noche.

El sábado 22 será el turno de Julien Elsie, Miguel Rivera revisitando el repertorio de Maga en acústico, Patronato, el anunciado concierto de regreso de Nosoträsh, La Habitación Roja y Nadie Patín, antes de la sesión final de Fotomatón DJ.

