beabadoobee evoca a Pixies y Alanis en la slacker ‘Switchblade’

Después del gran ‘This Is How Tomorrow Moves’, el cuarto disco de beabadoobee se está perfilando para ser otra gran entrega en su carrera. ‘Pylon’ estará disponible a partir del 18 de septiembre y por el momento podemos disfrutar de dos grandes adelantos, ambos en el campo del rock alternativo y con un inconfundible destello noventero. Hoy, ‘Switchblade’ es la Canción del Día.

Este tema sigue la estela del potente lead single, ‘Sun Has Set’, mezclando varias estéticas diferentes en un solo tema. Un pastiche, pero de los buenos. Si aquella canción recordaba tanto a Paramore como a Avril Lavigne, ‘Switchblade’ está en algún lugar entre Pixies y Alanis Morissette, uniendo la crudeza y el protagonismo del bajo de los primeros con las infecciosas melodías de la segunda. La pizca de slacker a lo Pavement también viene servida.

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La detallada producción del tema, a manos de la propia Beatrice junto a Jason Vance Harris y Luca Caruso, no deja que ningún tramo de la canción se perciba como plano. La letra habla de la impulsividad y se relaciona directamente con lo que se le podría pasar por la cabeza a un adolescente en los 90: «Crecer significa joderlo todo otra vez / Coge mi navaja, la autodefensa es ser valiente», canta justo antes del estribillo.

Sobre el disco, beabadoobee cuenta que lo escribió entre giras: «Echaba de menos mi hogar, echaba de menos cómo era la gente y sigo aprendiendo a aceptar la confusión que viene de la incertidumbre de estar fuera», ha explicado. En el disco será acompañada por Hayley Williams y Brendan Yates en las canciones ‘Nothing To Prove’ y ‘Powerlines’, respectivamente.

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Tracklist:

Pylon

Sun Has Set

Estranged

Switchblade

Write Me A Letter

It’s Alright

In Motion

Memories

Nothing To Prove ft. Hayley Williams

Radio

Powerlines ft. Brendan Yates

Spark

Despite That

Satellite