‘Palomita ojos azules’ es el flechazo tecno de Ganges

Nos hemos cansado de contar que Ganges es el «proyecto de pop electrónico» de Teresa Gutiérrez, pero lo cierto es que ese paraguas musical abarca sonidos muy dispares. Si en ‘Dime algo bonito‘ se acercaba a un bedroom pop delicado y minucioso, en su gran lanzamiento en solitario de 2024, ‘SORA‘, esa propuesta se llevaba a un universo próximo al hyperpop, aunque completamente peculiar, algo que ya se evidenciaba en el trance de ‘Fotolog Nostalgia’.

Otra de las grandes bazas de Ganges es su timbre vocal, muy cálido y expresivo, y precisamente el contraste entre la energía club de ‘Palomita ojos azules’ y esa presencia vocal es uno de los elementos más llamativos del nuevo single de la artista cántabra.

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Pocas dudas caben de que ‘Palomita ojos azules’ es el single de Ganges más enfocado hacia una estética de club. La canción se sostiene sobre una base de tecno-house muy decidida, mientras Ganges parece cantar como desde otra habitación. La magia está en los detalles: el coro infantil cortado y pegado del principio, el goteo de piano que remite por momentos a rusowsky o los ágiles cambios de ritmo que suceden a lo largo de la canción convierten ‘Palomita ojos azules’ en otra pieza de orfebrería de Ganges, mientras la artista interpreta la letra con toda la calidez y la delicadeza que la caracterizan.

Detrás de la virguería electrónica se esconde una letra que apuesta por un romanticismo casi ingenuo, convirtiendo a la persona amada en una «palomita de la paz / volando por las nubes» y encadenando imágenes de flechazo absoluto como «Nunca he visto nada igual / A tus ojos azules» o «Enferma de esperanza / Te he escrito una carta». Es una canción de amor que parece suspendida entre la fantasía y la devoción.

