Medalla denuncia el uso de 14 canciones para entrenar una IA

Hace unos días SZA denunciaba que 238 de sus canciones habían sido utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial sin su consentimiento, criticando especialmente el expolio a la música negra. Ahora, la banda barcelonesa Medalla asegura haber descubierto que 14 temas de su discografía aparecen en uno de esos mismos conjuntos de datos.
En un carrete de Instagram que arrancan con la denuncia de «Nos han robado», el grupo explica que un seguidor les alertó hace unas semanas y que comprobaron la información a través de AI Watchdog, la herramienta impulsada por The Atlantic que permite buscar obras incluidas en distintos datasets de entrenamiento.
«14 canciones de Medalla han sido utilizadas para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa sin nuestro consentimiento. Repito: sin nuestro consentimiento», escriben. La banda añade que desconoce cómo han acabado allí sus grabaciones, pero considera «frustrante y distópico» asistir a la vulneración reiterada de los derechos de artistas y compositores.
La banda asegura además que no se trata de un caso aislado. En un comentario dentro de su publicación, el grupo señala que también ha encontrado canciones de «un montón de bandas amigas», mencionando a Camellos, Biznaga, Cala Vento, Carolina Durante, Angelus Apatrida y La Trinidad.
Medalla subraya que, si esto le ha ocurrido a un grupo «100% independiente, autogestionado» y que distribuye su música desde su propio sello, «¿a quién no le puede pasar?». En su mensaje también alertan de que esta situación amenaza con agravar la precariedad del sector musical mientras «los tecno-oligarcas se frotan las manos».
Más allá de la denuncia, el grupo anima a sus seguidores a no utilizar IA para proyectos artísticos, apoyar económicamente a artistas independientes comprando música en Bandcamp, en formato físico o asistiendo a conciertos, y suscribirse a newsletters como vía de comunicación directa frente a unas redes sociales que consideran cada vez más inestables.