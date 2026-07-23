Inverfest anuncia los primeros nombres de su edición de 2027

Inverfest ha desvelado los primeros artistas de su 13ª edición, después de haber sido reconocido como Mejor Evento del Año en los Premios de la Academia de la Música de España.

Antes del arranque del festival volverá además Road to Inverfest, con tres conciertos de adelanto: Carlangas actuará en La Riviera el 30 de octubre, mientras que Víctor Manuel (29 de noviembre) y Miguel Ríos (8 de diciembre) pasarán por el Movistar Arena.

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La programación de enero arrancará con nombres como Niña Polaca, Duncan Dhu, Barry B, Sidecars y Carlos Ares en el Movistar Arena. La Riviera acogerá las presentaciones de nuevos discos de Sienna, Tanxugueiras, Sho-Hai, Vera Fauna, Los Enemigos o Los Zigarros, además del 30º aniversario de La Cabra Mecánica.

El Teatro Circo Price será otro de los escenarios principales, con conciertos de Yerai Cortés, Rufus T. Firefly o Kiko Veneno, además de 4 fechas consecutivas de Fito & Fitipaldis. También se suman Rubén Pozo, Dollar Selmouni, Toundra, la estrella revelación Gara Durán, O’Funk’illo, La Sonrisa de Julia y Blanca Paloma, mientras que el Teatro de la Zarzuela se incorpora por primera vez al festival con un concierto de Mayte Martín.

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Además de Madrid, Inverfest volverá a extenderse a Zaragoza y Bilbao. Entre los primeros nombres confirmados figuran Fernandocosta, Los Enemigos y Rodrigo Cuevas en la capital aragonesa, así como Fito & Fitipaldis, Morgan e Izaro en Negufest Bilbao. Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del festival.