Gara Durán y Barry B derriten buscando «una casa en el cielo»

Gara Durán ya va por el tercer adelanto de su próximo disco, del cual no se conoce título ni fecha. Solo sabemos que sale este año y que tanto ‘Mi loco cowboy’ como ‘Placer de vivir’, con Natalia Lacunza, han sido Canción del Día en JENESAISPOP. ‘Una casa en el Teide’, en colaboración con Barry B, es capaz de derretir corazones. Por eso, también es la Canción del Día.

Cuando Gara y Barry cantan ‘El lago de mi pena’ en sus conciertos, a menudo con la presencia del otro, siempre resulta ser el momento más tierno del bolo, por eso de ver a dos enamorados cantando juntos. Sin embargo, la inspiración para el tema poco tiene de romántico, estando inspirado en el fallecimiento de uno de los amigos más cercanos de la pareja.

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‘Una casita en el Teide’ es lo que el público se cree que es ‘El lago de mi pena’: una canción que sí habla sobre estar enamorado hasta las trancas. Sobre unos preciosos y delicados arreglos de guitarra y piano que recuerdan levemente al Sufjan Stevens más bucólico, Barriuso da comienzo al tema: «Ojalá me hubieran dicho que la vida se te escapa en un instante / Que por mucho que haga frío y sea tarde en ti puedo refugiarme».

Gara corresponde sus palabras asegurando que se le hace «raro no estar mal» y que «no dolerá más» ahora que tiene cerca a su pareja. El estribillo tiene el toque épico y fantasioso que suele caracterizar las letras de Barry, pero también se nutre de la delicadeza de Gara: «Quiero una casa en el cielo, las nubes de terciopelo pa’ verlo todo pequeño», cantan.

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Si hasta ahora no había terminado de conquistar a los más enamoradizos, el tema termina con una promesa de amor: «Guardaz bien la llama que prendiste en mí, quiero que dure toda la vida».