‘Placer de Vivir’ es escuchar lo nuevo de Gara Durán y Natalia Lacunza

Gara Durán continúa desvelando las canciones que formarán parte de su álbum debut, el cual ella misma nos adelantó que salía este año. ‘Mi loco cowboy’ mostraba la cara más divertida y relajada de la artista. ‘Placer de Vivir’, su nueva colaboración con Natalia Lacunza, sigue la misma línea. Es un himno a la juventud y también la Canción del Día.

La instrumentación de ‘Placer de Vivir’ es minimalista y onírica, recordando a algunas canciones del EP ‘ALKIMIA’, como ‘Kryptonita’. Sin embargo, mientras que aquellos temas se abordaban desde un fondo de oscuridad, ‘Placer de Vivir’ no podría ser más luminosa, desde la letra hasta la irresistible melodía. El tema es un placer sencillo, como las mejores partes de la vida.

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Gara canta sobre caminar por la calle «a paso firme» en un día en el que te sientes una diosa: «Me miro en el reflejo del escaparate / Se nota, dormí bien, hoy estoy radiante», entona la artista, terminando la frases con un delicioso riff vocal. Por su parte, Natalia Lacunza reivindica el placer de «sentirse joven» mientras rompe tarimas «luciendo con sudor tatuaje y minifalda».

La canción termina en una nota alta, con un crescendo final que se siente como esa «fuerza incontrolable» que mencionan en el estribillo. «Hoy todo empieza de nuevo, es el placer de vivir / Tengo un verano aquí dentro que solo quiere salir», cantan ambas artistas, entrelazando sus voces de forma preciosa.