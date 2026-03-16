Gara Durán, entre Musgraves y McVie, en ‘Mi loco cowboy’

Conoces a Gara Durán por hits colaborativos como ‘El lago de mi pena’ junto a Barry B, por temas propios como ‘Kryptonita’ -de su EP del año pasado- e incluso por lo que suele escribir para otros artistas. Ahora toca enfrentarse al que será al fin su primer disco largo de verdad, que publicará con Universal.
El primer single y nuestra Canción del Día hoy es la pegadiza ‘Mi loco cowboy’. Lejos de sus momentos más oscuros, y con cierto aire al neo-country más feliz de Kacey Musgraves y un tono cercano a Christine McVie de Fleetwood Mac, la canción es la carta de presentación perfecta para ese álbum que tantas ganas tenemos de escuchar.
El tema, coescrito junto a Barry B, es una canción de amor («juré que no volvería a enamorarme / pero es mi loco cowboy»), cierta comicidad («Miro en el retrovisor y de reojo me mira») y un punto de sensualidad («yo solo observo sus Levi’s / le lucen como a medida»).
El vídeo explicita esa relación de pareja bajo la producción de Rubí, con un guiño a la literatura de Mariana Enríquez.
Gara Durán tiene pendiente una extensa gira de conciertos por salas y festivales y estará presentando esta y otras canciones el próximo 25 de abril en la sala El Sol de Madrid. Antes la veremos en el cartel de SanSan, casualmente el mismo día que actúa Barry B.