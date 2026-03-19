Gara Durán: «‘Brokeback Mountain’ lo es todo»

¿Qué se sabe del esperado disco de Gara Durán? «Puedo decir que va a salir este año, que va a haber como tres o cuatro adelantos más y que habrá colaboraciones. No sé si lo puedo decir, pero en abril saldrá una». El último single de la artista, ‘Mi loco cowboy’, no solo es el primer adelanto de su debut largo, sino también la primera vez en la que Gara se ha permitido crear desde la diversión del pop.

Hasta ahora, la música de Gara Durán se había caracterizado por un tono, en palabras de la propia artista, «sensible», «intimista» y «onírico». Esto se ve claro en el EP que lanzó el año pasado gracias a canciones tan bonitas como ‘Robot’ o ‘Kryptonita’, pero probará nuevos caminos en su álbum debut, del cual nos ha descrito brevemente su sonido. «Lo que he hecho antes era una pequeña parte de lo que soy y de lo que me gustaría hacer. El disco es mucho más pop, pero no deja de tener mi estilo. Tiene su punto divertido, pero también etéreo. Creo que nunca voy a dejar de lado esa parte de mí, porque también me identifica».

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Esto no quita que Gara se lo haya pasado en grande creando ‘Mi loco cowboy’, compuesta junto a Barry B y producida por el dúo RYO. Así da gusto irse al campo a hacer música: «La hicimos el primer día de camp, de forma natural y genuina. Me gusta que prime la composición, la melodía y la letra, e ir construyendo desde ahí». Lo importante de este tipo de prácticas es la organización: «Elías, mi guitarrista y una importante parte del tema, estaba en una habitación del piso de arriba grabando guitarras. Yo, abajo con Gabriel (Barry B) haciendo melodías y rompiéndonos la cabeza con la letra. Los productores, haciendo la base. Todo al mismo tiempo».

Con esa letra, llena de románticos halagos a un «loco cowboy», y el leve toque country de la música, es normal que a uno le venga a la cabeza ‘Brokeback Mountain’. El chiste ya lo hizo Filmin en su cuenta de Instagram el día previo a la entrevista, pero el tema había que sacarlo. Gara Durán coincide en que ‘Mi loco cowboy’ tiene un potencial enorme para convertirse en un himno gay: «La verdad es que sí, es un tema muy agradecido, y esa peli lo es todo». Soñar es gratis. En todo caso, sí que tiene potencial para ser un antes y un después en la carrera de Gara Durán.

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Gara Durán estará este año en la carretera y nos adelanta que no faltarán canciones inéditas de su disco, el cual de momento no tiene nombre ni fecha de salida. Antes de su presentación oficial el próximo 25 de abril en la sala El Sol de Madrid, la veremos el sábado 4 de abril en SanSan. Actúa el mismo día que Barry B y no es ninguna casualidad.

Cualquiera que haya ido a un concierto suyo, ya sea de Gara o de Barry, sabe que ‘El lago de mi pena’ es el momento en el que el público se derrite por completo: «Es un sueño de tema. Disfruto un montón cantándolo, pero disfruto más viendo a la gente, cómo lo siento y cómo lo canta». Para ellos, componer juntos es algo «natural»: «Como convivimos juntos, nos conocemos muy bien. Sé lo que él quiere hacer, su estilo, su rollo y él conoce muy bien mi estilo y lo que yo quiero hacer».