Gracie Abrams, top 2 de álbumes en España; Mala Gestión, top 16

La lista de álbumes española sigue liderada por Quevedo y su ‘EL BAIFO’. Ni siquiera el macrolanzamiento de una estrella internacional como Gracie Abrams ha podido desbancarlo esta vez. ‘Daughter from Hell‘ entra directamente en el puesto 2, mejorando el dato de su anterior álbum, ‘The Secret of Us‘, que alcanzó el número 5 y terminó siendo certificado como Disco de Oro en nuestro país.

‘Daughter from Hell’ está siendo un éxito indiscutible para Gracie Abrams, especialmente en el mercado anglosajón, y es número 1 tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. En total, de momento ha alcanzado el número 1 en 11 países, entre ellos Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y Escocia, además de mercados europeos como Alemania, Francia o Bélgica.

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También es reseñable el éxito del trapero madrileño MVRK, que sitúa ‘Please Behave Radio Vol. 2’ dentro del top 10 de la lista de álbumes española, concretamente en el puesto 9, impulsado únicamente por el streaming.

En cambio, el gran triunfador en formato físico es la banda madrileña Mala Gestión, que coloca ‘Hacemos lo que podemos‘ en el puesto 18 de la lista general, mientras que en la sublista de vinilo alcanza el número 2, solo por detrás de Gracie Abrams. Todo un logro para un lanzamiento independiente, respaldado únicamente por la distribuidora Acqustic.

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Solo un par de entradas más completan las novedades de la semana, procedentes de géneros muy distintos. Por un lado, Gonzy debuta en el número 35 con ‘From Miami, with Luv’. Por último, la banda de metal Motionless in White sitúa ‘Decades’ en el puesto 75.









