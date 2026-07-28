Ariana Grande demanda a los hackers detrás de sus filtraciones

Ariana Grande ha presentado una demanda en Los Ángeles contra un grupo de hackers cuya identidad todavía desconoce, a los que acusa de acceder ilegalmente a cuentas y dispositivos de personas de su entorno para robar y filtrar canciones inéditas, vídeos y fotografías nunca publicados.

Según la demanda, los responsables habrían utilizado técnicas de phishing para obtener acceso a las cuentas de fotógrafos y productores que han trabajado con la cantante. Después, presuntamente vendían ese material por «importantes sumas de dinero». El objetivo de la demanda es descubrir la identidad de los responsables y hacerles rendir cuentas por una conducta que el equipo legal de Grande califica de «invasiva y reprobable».

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El documento sostiene que las filtraciones acompañan la carrera de Ariana desde su debut en 2011. Entre los casos citados figura el acceso en 2019 a la cuenta de Dropbox de un fotógrafo, el hackeo en 2020 del móvil de un productor para obtener maquetas, masters inéditos y vídeos de sesiones de grabación, y la filtración de hasta 45 canciones inéditas solo durante 2023.

La demanda también asegura que en 2024 los atacantes llegaron a crear una cuenta de Gmail y un dominio que suplantaban la identidad de un fotógrafo para conseguir que un técnico les enviara fotografías inéditas de la era ‘eternal sunshine‘. Con esta acción judicial, Grande pretende frenar este tipo de prácticas «en su nombre y en el de otros artistas».

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La ironía es que una de esas filtraciones acabó inspirando uno de sus últimos hits. La demo ‘Fantasize’ fue el germen de ‘the boy is mine‘. Ahora, con ‘petal’ a la vuelta de la esquina, el álbum parece haber esquivado las filtraciones, al menos por ahora.