Jennie se va a Girona en la mediterránea ‘Less than a Lover’

Mientras continúa arrasando su colaboración con Tame Impala, ‘Dracula‘ -en realidad un remix del éxito original firmado por Kevin Parker-, Jennie lanza una inesperada candidata a canción del verano. Se llama ‘Less than a Lover’ y es un tema de marcado aire mediterráneo.

Se trata de una agradable y relajada composición con ecos de indie-pop, bedroom-pop y bossa nova. Construida sobre un medio tiempo sostenido por guitarras, baterías y sintetizadores atmosféricos, encuentra a Jennie cantando en uno de sus registros más delicados.

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La pegadiza melodía acompaña una letra sobre un romance estival, repleta de referencias al agua y al verano, y rematada por un puente que repite «Just splash, splash, splash, splash / Splash, splash, splash, splash» antes de regresar al estribillo. El resultado es una canción tan agradable como inofensiva, que se escucha con gusto pero apenas deja poso.

Presumiblemente el primer adelanto del segundo álbum en solitario de Jennie, integrante de Blackpink, ‘Less than a Lover’ cambia el sonido urbano de su debut por un paisaje mucho más mediterráneo. Tanto es así que el videoclip se ha rodado en Girona, en plena ola de calor.

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El vídeo, por supuesto, ha llamado la atención por una escena en la que Jennie saluda a su pareja (Nah Kai) mientras una estelada ondea a su lado. Algunos ya la proclaman icono del independentismo catalán; de momento, queda la refrescante brisa de esta simpática canción.

