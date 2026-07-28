Nacho Vegas, La Paloma y más confirmados en BAM 2026

El BAM 2026 ya ha desvelado su programación completa para las Fiestas de la Mercè. Como cada año, Barcelona acogerá decenas de conciertos gratuitos repartidos por distintos escenarios de la ciudad entre el 23 y el 27 de septiembre.
Entre los nombres más destacados para el público de JENESAISPOP figuran Nacho Vegas y La Paloma, que compartirán cartel en el Teatre Grec, además de Maika Makovski, Restinga o Gala i Ovidio, sin olvidar propuestas emergentes como Pol Batlle, Maria Jaume, Sandra Monfort o TootArd.
Miércoles 23 de septiembre
Teatre Grec
21.30 h – Pol Batlle
23.30 h – Luísa Sobral
Avenida de la Catedral
22 h – Sabor de Gràcia
0 h – Arp Frique & The Perpetual Singers
Jardines del Doctor Pla i Armengol
21 h – Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble
23 h – Shanghai Restoration Project
Plaza Catalunya (BAM)
19 h – Concurs Sona9
22.30 h – Bia Ferreira
0 h – Brama
1.30 h – Imarhan
Rambla del Raval (BAM)
21.30 h – Humana Taranja
23 h – Sunflowers
0.30 h – Maria Reis
Moll de la Fusta (BAM)
22.30 h – KIW & Mourad Belouadi
0 h – La 126
1.30 h – Juventude
Jueves 24 de septiembre
Avenida de la Catedral
21 h – María Terremoto
22.15 h – La Barcelona Flamenca
Jardines del Doctor Pla i Armengol
12 h – ESMUC
19 h – Xamfrà
Sede del Distrito de Nou Barris
20.45 h – Orquestra i Cor del Gran Teatre del Liceu
Viernes 25 de septiembre
Teatre Grec
21.30 h –
Avenida de la Catedral
23 h – Shanghai Chinese Orchestra
Jardines del Doctor Pla i Armengol
21 h – Fuensanta
23 h – Marina y su Melao
Sede del Distrito de Nou Barris
20.45 h – Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)
Passeig dels Tillers
22.30 h – Azucarillo Kings
Avenida de Maria Cristina (RAC105)
20.30 h – Maria Jaume
21.30 h – Markos
22 h – Els Amics de les Arts
23.45 h – Els Catarres
1.30 h – Teràpia de Shock
Playa del Bogatell (ELS40)
19.30 h – Aina Machuca
19.55 h – Enol
20.30 h – Sexenni
22 h – Miki Núñez
1.15 h – Buhos
Plaza Catalunya (BAM)
22.30 h – Daoud
0 h – The Slates
1.30 h – Sandré
Rambla del Raval (BAM)
21.30 h – Restinga
23 h – Uzi Freyja
0.30 h – Queer Falafel x Mad Monkey
Moll de la Fusta (BAM)
22.30 h – Les Testarudes
0 h – Isla Kume
1.30 h – Islandman
Sábado 26 de septiembre
Teatre Grec
21.30 h – Ana Rossi + Joana Queiroz
23.30 h – Def Mama Def
Avenida de la Catedral
22 h – Aterciopelados
0 h – Maika Makovski
Jardines del Doctor Pla i Armengol
12 h – Jam Nation
21.30 h – Marc Vilajuana
23 h – El Extintor + LaTorre (Desacoples)
Sede del Distrito de Nou Barris
12 h – Banda Simfònica Roquetes de Nou Barris
20.45 h – Banda Municipal de Barcelona
Passeig dels Tillers
12.30 h – Marco de Ana
22.30 h – Sorvina
Avenida de Maria Cristina (Europa FM)
21 h – Ivan Herzog
21.45 h – Banda Neón
23 h – Paula Koops
0.15 h – Artista sorpresa
1.15 h – Leire Martínez
Playa del Bogatell (Estrella Damm)
20 h – Al·lèrgiques al Pol·len
21.30 h – La Pegatina
23 h – Grupo pendiente de anunciar
1.30 h – Svetlana
Plaza Catalunya (BAM)
22.30 h – Minibús Intergalàctic
0 h – Ypnosi
1.30 h – Sandra Monfort
Rambla del Raval (BAM)
21.30 h – I AM ROZE
23 h – TĀRA
0.30 h – TootArd
Moll de la Fusta (BAM)
22.30 h – Gala i Ovidio
0 h – Poncelam
1.30 h – La Valentina
Antiga Fàbrica Estrella Damm (BAM)
13.15 h – Carmen Aciar
14.15 h – Angela Blackburn
16.30 h – Jovedry
17.40 h – Admire
18.50 h – Cristina Len
20.15 h – Bofirax
Domingo 27 de septiembre
Jardines del Doctor Pla i Armengol
12 h – Liceu Blam Collective (Conservatori del Liceu)
Sede del Distrito de Nou Barris
19 h – Marco Mezquida + Vozes
Passeig dels Tillers
13 h – Tumbakin
19.30 h – Giulia Valle
Plaza de Sant Jaume
19 h – Carola Ortiz (Havaneres i sons de mar)
Antiga Fàbrica Estrella Damm (BAM)
13.15 h – Arar
14.15 h – Mala Freixura
16.30 h – AL-V
17.40 h – Asra3
18.50 h – MERCÈ
20.15 h – Maig