Remi Wolf vuelve con la explosión de ruido y emoción de ‘Twiggy’

Remi Wolf vuelve con su primer single en dos años. ‘Twiggy’ inaugura una nueva etapa para la estadounidense y es nuestra Canción del Día. Empieza sobre una guitarra rasgueada, pero va creciendo hasta estallar entre percusiones contundentes, guitarras y sintetizadores distorsionados. La melodía va de la emoción a la catarsis.

La letra retrata una relación marcada por la atracción y la dependencia a partir de imágenes muy específicas: un Lexus circulando marcha atrás, chicles de nicotina, una piscina ajena o ese «pequeño culo Twiggy» del estribillo. Conforme avanza la canción, el tono se vuelve más agrio y desemboca en un intercambio de reproches y resentimiento, resumidos en versos como «You don’t fucking miss me / You just miss your mother» o el demoledor «God I fucking hate you».

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Sobre el significado de ‘Twiggy’, Wolf ha bromeado: «La escribí sobre personas con las que he estado que no tenían ni culo ni disponibilidad emocional. Y sobre cómo eso me gusta. O quizá solo habla del caos de la adicción. No sé, decidid vosotros».

