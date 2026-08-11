Karol G gana fuerza en listas con ‘MATADORA’; ‘petal’, número 39

No hay demasiados cambios en la lista de singles española. Los cinco primeros puestos de la tabla son ocupados, en este orden, por ‘La Graciosa’ y ‘Al Golpito’ de Quevedo, ‘Dai Dai’ de Shakira y Burna Boy, ‘Superestrella’ de Aitana y ‘Pa ti toa’, de Ana Mena y Lola Indigo.

De las cuatro entradas que encontramos esta semana en la clasificación, la de Ariana Grande es de lejos la más alta. La artista estadounidense ha posicionado la canción ‘petal’ en el número 39. Es la única inclusión nueva del disco, que ha debutado en el primer puesto de la lista de discos española convirtiéndose en el primer LP de Ariana en lograrlo. ‘Hat That I Made You Love Me’, por otro lado, ha vuelto a entrar en lista, en el número 67.

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Karol G ha conseguido la mayor subida de la semana, con ‘MATADORA’ subiendo más de 40 puestos en lista. El single de ‘NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO’ ha pasado del número 73 al 32, siendo esta su segunda semana en la tabla.

El resto de entradas las protagonizan el remix multitudinario de Fanta Rosario con ‘Si me hiciera el de la lengua’ (#55), Beny Jr con ‘Malandrin’ (#86) y Abraham Mateo, María Becerra y Big One con ‘Así’, que debuta en el puesto 90.