GB nos acercará el tan traído y llevado «sonido Copenhague»

Esta noche se publica el esperado nuevo disco de GB, el proyecto de Gustav Berntsen, uno de los mayores exponentes del llamado «sonido Copenhague» que en los últimos tiempos ha nutrido playlists de éxito en Spotify y debates en espacios tipo Primavera Pro.

Gustav sí es danés, a diferencia de algunos de los artistas que encontramos en estas playlists, en las que no suelen faltar temas de Smerz o Erika de Casier. Aunque también es cierto que se ha curtido en Londres, donde se mudó y está su nuevo sello AD93, o que se gastó todo el dinero que sacó de un anuncio de Jaguar, en grabar en condiciones en Suecia.

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Y cuando decimos que salió en un anuncio de Jaguar, no es que le pusiera música al mismo: significa que apareció como modelo. Un personaje peculiar, no demasiado amigo de las fotos promocionales, que podréis ver actuar el próximo 12 de septiembre por primera vez en Madrid. En concreto, en El Sótano.

Tras publicar ‘Gusse Music’ en 2024, el álbum que sale ya mismo bajo el nombre de ‘Herzsprung’, se ha presentado con 3 singles: la contemplativa ‘Starsound’; la contrapartida que es para ella ‘Adrenaline’, que abre el disco; y el single principal ‘The Next Day’, que escogemos Canción del Día.

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Si el sonido Copenhague puede incluir cosas más próximas al dream-pop, el trip-hop o el bedroom pop, siempre dentro de los parámetros underground y lejos del pop comercial; GB se acerca más al art-rock, al free jazz, al grunge más parco o al indie más esquivo. Los R.E.M. pre-éxito, los que pinchaban solo en emisoras universitarias, pueden ser una referencia.

Es el caso de la que es de momento su canción estrella, esta ‘The Next Day’ que presenta una rueda de acordes hasta cierto punto cristalina, en contraste con una letra plagada de indecisiones («dame infierno, no quiero nada más / dame paz, no quiero nada más»). Un texto que se pregunta el fin tanto de «las horas que pasamos solos» como de «las cazas sin fin». Contraste al que suma el bonito coro de Alba Akvama, el violonchelo de Emily Wittbrodt y el piano de Frederik Vuust.

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Os dejamos con el tracklist del álbum que sale esta misma noche:

01 Adrenaline

02 If Only You’re Still Around

03 The Next Day

04 Starsound

05 Belly

06 Pipe Dream [ft. Alba Akvama]

07 Era

08 Small Gods

09 Shit River

10 Katie Magic True

