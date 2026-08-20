El concierto de Felt como Feel sin Lawrence, pero con Stuart Murdoch

Si los 80 dejaron un grupo de culto, ese fue Felt. Lawrence se propuso hacer 10 discos en 10 años, luego disolver la banda y lo cumplió. El artífice del proyecto ha sobrevivido manteniendo proyectos como Go-Kart Mozart y Mozart Estate, a veces cerca de la indigencia, como se ha documentado en una biografía reciente.

Pero esta vez quienes han resucitado al grupo han sido otros miembros. Casi 40 años después de haber dado su último concierto en Birmingham en diciembre de 1989, el batería de la banda Gary Ainge (que tocó en los 10 discos entre 1981 y 1989), el guitarrista Marco Thomas (miembro entre 1985 y 1987) y el bajista Philip King (1986-87) se han reunido para dar un concierto como Feel. «Felt» en presente.

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Phil incluso ha concedido una entrevista a un blog francés en la que cuenta que hace tiempo que no saben nada de Lawrence, aunque la idea de reunir a Felt «no le desagradaba hace 10 años» cuando se la plantearon. Sin embargo, hace 4 años Lawrence dijo en The Guardian que prefería mendigar que tocar en cualquiera de sus bandas antiguas.

Feel elegían Instagram para anunciar el show indicando que realizarían versiones instrumentales de las canciones. Sin embargo, en el concierto que tenía lugar el sábado 15 de agosto como parte del festival indie de Glasgow «Glas-Goes Pop», hubo sorpresa. Tanto Stuart Murdoch de Belle & Sebastian como la cantante Rhadika -haciendo nada menos que de Liz Fraser- se subieron a cantar.

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Para Stuart, se cierra un importante círculo. Está muy documentada su obsesión por Felt, hasta el punto de que entre 1991 y 1993, en su adolescencia, llegó a preocuparse seriamente por su salud mental. Así lo contaba hace poco en The Quietus, como lo ha repetido en muchos otros espacios, por lo que será sin duda una noche que no olvidará. Lo que opinará Lawrence, al menos por el momento, no lo sabemos.

