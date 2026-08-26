Muere Tim Curry, estrella de ‘The Rocky Horror Picture Show’

Tim Curry, actor protagonista de películas como ‘The Rocky Horror Picture Show’ o la versión para televisión de ‘It’, ha fallecido a los 80 años. Aunque no se ha revelado una causa de la muerte, se sabía que Curry había sufrido un infarto cerebral en 2012 por el que fue confinado a una silla de ruedas.

Curry siempre será recordado por interpretar al ‘Sweet Transvestite’ y maravilloso Dr. Frank N. Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’, la película que le llevó a la fama a mediados de los 70, pero su versatilidad como cómico, cantante y actor de voz fue la que hizo que su carrera durase hasta el final de sus días.

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Hizo de estafador en el musical ‘Annie’ de 1982 y de demonio en ‘Legend’ (1985) junto a Tom Cruise y bajo la dirección de Ridley Scott antes de dar con el otro papel por el que sería recordado durante décadas, aunque irónicamente Curry estuviese irreconocible. Así, su interpretación como el payaso Pennywise en la miniserie televisiva de ‘It’ se quedaría para siempre en la mente de todos los niños de los 90.

El fuerte de Tim Curry era sin duda la comedia, apareciendo en películas como ‘Solo en casa 2’, ‘Los Teleñecos en la Isla del Tesoro’ o en la tercera película de la familia Addams, interpretando a Gomez Addams. Tras su grave derrame en 2012, Curry siguió trabajando como actor de voz para productos de animación o videojuegos.