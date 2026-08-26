Erykah Badu y The Alchemist te salvan de la brujería moderna en ‘Witch Doctor’

Erykah Badu está a punto, literalmente, de lanzar su primer disco en 11 años. Para ello, ha elegido a The Alchemist, uno de los productores de hip hop más prolíficos y un especialista en crear atmósferas con los samples más minimalistas. ‘Before The World Blows’ estará disponible en plataformas en 48 horas, este mismo viernes 28 de agosto.

La promoción del nuevo LP de Badu y Alchemist ha sido complicada. El dúo ya hablaba de un disco conjunto en la primavera de 2025 e incluso respaldaron el anuncio con un sencillo el pasado verano. Sin embargo, el lanzamiento de la decepcionante ‘Next To You’ se vio eclipsado por la polémica portada de la canción, supuestamente hecha con inteligencia artifical. En su momento, The Alchemist se tomó las respuestas negativas con humor: «Yo escucho música con los ojos cerrados», respondió a una persona en X.

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Ahora, con las aguas calmadas, ambos artistas han encontrado algo de redención con la salida de ‘Witch Doctor’, el nuevo adelanto de ‘Before The World Blows’. Este se trata de una reposada, pero temáticamente furiosa, pieza de 6 minutos de hip hop, jazz y R&B en la que Erykah Badu asegura que no es una bruja, sino una «curandera»: «Quizá te intimido de primeras / Pero he venido a estimular tu universo», canta en las primeras líneas con su inconfundible y aletargada voz.

‘Witch Doctor’ poco tiene que ver con las artes oscuras, aunque depende de cómo lo mires. La canción es una llamada de atención al oyente, una advertencia para protegerse de los convulsos tiempos mediáticos en los que nos encontramos. Erykah Badu no es «Tabitha, ni Samantha», protagonistas de ‘Embrujada’, porque «una bruja es solo una medium»: «Y te lo comes enterito, todo lo que te están alimentando», continúa. Para Badu, eso sí que es «brujería».

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‘Before The World Drops’ tampoco va corto de colaboraciones, incluyendo en sus filas a Steve Lacy, Thundercat, Westside Gunn, Earl Sweatshirt, Kamasi Washington, DRAM, Joi y DJ Creole Princess.

Tracklist:

Echos

I Just Play A Part

Crossfade [ft. DJ Creole Princess, Westside Gunn, Joi]

Witch Doctor

Valentine [ft. DRAM]

Next 2 U

Love Me Not 8. Breezy

Abracadabra

To The Moon (Plan C) [ft. Steve Lacy]

They Ain’t You [ft. Thundercat]

What The People Say (Apostle 1)

Hot BiBi (Apostle 2)

No I.D. [ft. Westside Gunn]

I Know That Man [ft. Earl Sweatshirt]

Black Box [ft. Kamasi Washington]