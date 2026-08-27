6 artistas o grupos femeninos diferentes en Gigante 2026

Hoy arranca en Guadalajara Festival Gigante con una primera jornada de acceso libre. Serán cabezas de cartel, a lo largo de 3 días, nombres como Ultraligera, La M.O.D.A. o La Cabra Mecánica, y el sábado, Belén Aguilera y Zahara. Precisamente si el sábado es cuando se concentran varias artistas femeninas en los escenarios principales -pues también actúan Ginebras y Queralt Lahoz-, es llamativo que, el jueves y el viernes, varias artistas jóvenes y menos habituales en los festivales de nuestro país tomen el escenario pequeño, comisariado por Mondosonoro. Estos son 6 proyectos artísticos dominados por mujeres a los que hay que prestar atención.

Tere!

Uno de los personajes más peculiares que veremos en Gigante, en concreto hoy mismo 27 de agosto, es esta joven queer curtida a medio camino entre España y Liverpool. Inspirada por nombres como Olivia Rodrigo y Hayley Williams, ha ido popularizando en redes canciones de divertido pop-rock como ‘Superficial’, baladas como ‘Normal Girl’, temas llenos de nostalgia como ‘Ser + peque’ y análisis del desastroso 2020 con guiños a Fernando Simón (‘2020 Song’). Aunque son sus temas en castellano los que suman cientos de miles de reproducciones, también acaba de sacar un álbum en inglés llamado ‘NO MORE MANNERS’.



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Los Domingos

Con solo 120 oyentes mensuales en Spotify y 2 temas subidos a plataformas, Los Domingos pueden ser uno de los secretos mejores guardados en el pop nacional. Son dos chicos y dos chicas -dos son almerienses que se conocieron en un concierto de Triángulo de Amor Bizarro-, movidos por su pasión por gente como Galaxie 500, Beach House o Deerhunter. Solo que el coro de ‘Parálisis del sueño’ podría provenir de algún disco clásico de los años 60. Los Domingos tocan el viernes 28 de agosto a las 18.45 horas.



La Niña Paracaídas

Desde Lleida, La Niña Paracaídas, el grupo formado por Miriam Linares (guitarra + voz secundaria), Laia March (bajo + voz secundaria), María Puigvert (voz principal), Berta Jàtiva (batería + secundaria) y Maya Arqués (guitarra + voz secundaria). Devanean entre el grunge y el punk, aunque con estribillos tan certeros como los que encontramos en su reciente single ‘Cielo’. Ojo porque su versión de ‘La canción que no quiere cantarte’ no debería dejar de sonar hoy jueves a partir de las 21.15 horas.



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Estrogenuinas

Desde Salamanca, las hermanas Ángela y Carolina Álvarez fundaron Estrogenuinas hace ya una década, sumándose después Paula de Rufino a la batería y Álvaro Pidre a la guitarra. Les gusta el poder cómico de la palabra, además del punk, lo que se ha materializado en himnos llenos de ironía y acidez como ‘Nietzche es mi fetiche’, ‘Bea Vapea’ o ‘Fiesta de fin de curso en el colegio católico’. También afirman hacer «chirll-out», más que punk pop, porque hacen «lo que les sale de la chirlla». Actúan hoy jueves a las 0.15 h.



La 126

También hay conciertos programados este fin de semana en el Escenario Guadalajara de la Plaza Mayor de la Ciudad. Ahí podrá verse a más artistas femeninas como la cantante de Kitai, Sandra Bautista o La 126. El grupo formado por 3 amigas Elia Sempere (batería y voces), Laura Giner (guitarra y voces) y Lucía De Bunder (voz principal y segunda guitarra) publica su primer disco en Mushroom Pillow el próximo 23 de octubre, tras haber viralizado temas como ‘Mis amigas te odian’. Su debut se llamará ‘Nada puede hacernos mal’ y de él ya conocemos 3 temas: el single principal y post-grunge ‘Alguien especial’, el orquestado ‘Despedida (de una vez por todas)’ y ‘Quiero guardarte’.



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Lola Vila

El sábado a la 13.00 en la misma Plaza Mayor podrá verse el directo de Lola Vila, una joven de Valencia que ha logrado sumar 7 millones de reproducciones en Spotify (y 15 millones en Youtube) con un tema al ukelele llamado ‘Mi Julietita’. Un hit entre el público mexicano, donde tiene el doble de oyentes que en su propio país. Si bien este corte data de 2021, el año pasado publicaba un bellísimo tema acústico, adornado con el sonido de grillos (y un gran sentido del humor), llamado ‘otra canción sobre ti’.

