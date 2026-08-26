Nuestros 10 favoritos de Festival Gigante 2026

Desde este jueves 27 de agosto hasta el sábado 29 se celebra en Guadalajara una nueva edición de Festival Gigante. La jornada de jueves es de acceso libre, mientras que las entradas de viernes y sábado valen tan sólo 30 euros, y los abonos, 40 euros.

Acogiendo a lo largo de 3 escenarios proyectos superventas como Ultraligera, y otros pequeños pero también muy interesantes como Musgö, Gigante será un nuevo resumen de la deriva del pop-rock nacional de espíritu independiente. Desde las indomables Belén Aguilera y Zahara a proyectos tan sui generis como Ortiga. Estos son los 10 favoritos de JENESAISPOP.

- Publicidad -

Belén Aguilera

Cuando todavía no se ha cumplido un año del lanzamiento de su gran obra de corte lírico, ‘ANELA‘, Belén Aguilera nos ha regalado otro EP de ambiente más veraniego. ‘mediterrania‘ es un regreso al pop en cierta medida, reflejado en ‘mejores momentos’ u ‘otra suerte sería’, aunque sin descuidar lo experimental. Este mismo verano hemos podido comprobar que sus conciertos en festivales son tremendos «greatest hits». Podremos verlo el sábado 29 a las 21.40 horas.



Zahara «Rave»

Poco después el mismo sábado, a las 0.20 h. (es decir, ya técnicamente en domingo) Zahara presentará su nueva «rave». Se trata de un espectáculo diferente al de hace unos años, más enfocado en la cultura «queer» y más bruto en sus reivindicaciones techno. Ya no queda ni rastro de Taylor, ahora el clímax de la noche puede ser un guiño a The Prodigy. Todo ello sin que dejen de sonar los éxitos de ‘PUTA’ o ‘Lento ternura’.



- Publicidad -

Chimo Bayo

La fiesta no se parará después de la rave, y en la madrugada del sábado al domingo será el momento de que Chimo Bayo realice su sempiterna reivindicación de la Ruta. No suele faltar ninguno de los hits que publicó en los años 90, a destacar ‘Así me gusta a mí’ o ‘La tía Enriqueta’.



Ginebras

Ginebras han protagonizado en el último lustro muchos de los momentos más divertidos de los festivales, en concreto gracias a la interpretación de temas tan buenrolleros como ‘La típica canción’, ‘Alex Turner’ o ‘Paco y Carmela’. Este mismo año han publicado un álbum llamado ‘Donde nada para es tanto‘ en el que toman ciertos riesgos en pistas como ‘Con las chicas en Berlín’. Seguro que les están dando juego sobre las tablas en su requiebro trance. Les toca el sábado a las 23.00.



- Publicidad -

Queralt Lahoz

En el último año, Queralt Lahoz ha llamado la atención por sus colaboraciones con artistas como Lia Kali, Curro, SALMA o incluso Lola Indigo, pero el grueso de su repertorio lo sigue conformando, por supuesto, su notable disco de 2025, ‘9:30 PM‘, así como los temas anteriores que nunca la obligaron a definirse como neo-flamenco, como neo-R&B, ni como nada. La veremos el sábado 29 a las 20.20 h.



Repion vs La M.O.D.A.

Una de las curiosidades del cartel del viernes 28 de agosto es que actúan en horas sucesivas Repion y La M.O.D.A. Ellas presentan el notable ‘201’ a las 21.40 h. en el Escenario Vibra Mahou. Ellos, el notable ‘San Felices‘ en el Escenario Gigante a las 23.00 h. ¿Apostamos a que podría haber interpretación conjunta de ‘No te necesito para ser feliz’, en concreto en el concierto de La M.O.D.A.?



Aiko El Grupo

«¿Es que nunca te han dicho que eres asqueroso?». Esa sencilla frase de ‘ke pesao’ es de las que avisan de por dónde pueden ir los tiros en un concierto de Aiko El Grupo. Punk pop de carácter gamberro y ácido, también materializado en otros temas como ‘A mí ya me iba mal de antes’ o recientemente en ‘Oda a la muerte de nuestro amor’. Podréis comprobarlo por vosotrxs mismxs este viernes 28 de septiembre a las 20.20 horas.



Ona Mafalda

Tras unos inicios más vinculados al pop electrónico británico, el pop-rock post-grungero ha inundado la música de Ona Mafalda. A lo exhibido en su álbum del año pasado, ‘Reset‘, ha ido sumando en los últimos tiempos singles continuistas como ‘Nada’, ‘Otra’ y ‘Anthem’.



Ortiga

La noche del viernes terminará con el inclasificable show verbenero de Ortiga, por el que se puede asomar la cumbia lo mismo que la salsa o el reggaeton, por parte del que se define como «el latin boy de la escena alternativa gallega». ‘As mociñas’ puede ser la mejor prueba de ello.



Calequi y Las Panteras

El jueves 27 actúan gratis en Festival Gigante La Cabra Mecánica, Ángel Stanich y Ángela González, entre muchos otros. A las 0.50 de la madrugada en el Escenario Vibra Mahou tendrá lugar una de las actuaciones más curiosas, la de Calequi y las Panteras. Una atractiva mezcla de ritmos latinos, folclóricos y electrónica que este año se materializaba en ‘TRES’.

