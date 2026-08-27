TINI despide a su padre y mánager al no tener control sobre su patrimonio

TINI estaría en medio de un peliagudo asunto con quien ha sido su mánager durante los últimos 15 años y su padre durante toda la vida. Según recoge El País, que cita al medio Infobae, Alejandro Stoessel habría dejado de trabajar con la popstar argentina desde hace tres meses después de que esta se diese cuenta de que no tiene control sobre los ingresos de su música, estimados en 70 millones de dólares.

Según informaron los abogados de TINI a Infobae, esta encargó una auditoría privada para chequear su patrimonio de cara a los preparativos de su boda. Sin embargo, lo que descubrió fue que su nombre no figuraba entre aquellos que tienen control sobre las empresas encargadas de gestionar todo el dinero generado de su música, derechos de imagen, contratos comerciales y conciertos.

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El primer indicio habría llegado al intentar comprar una cartera de lujo, cuando la argentina encontró que tenía un límite de 5.000 dólares mensuales en su tarjeta de crédito. Ella no lo había autorizado, pero sí su familia, incluidos su hermano y su madre. Esta fue la irregularidad que le animó a ordenar la auditoría en un principio.

Sin embargo, la revista Hola! también menciona una propiedad en Miami que su padre le impidió adquirir con el argumento de que «ella ya tiene su casa en Buenos Aires». Además, este también habría insistido en la firma de un acuerdo prenupcial de separación de bienes, tras lo cual fue despedido.