Zahara y Laaza exponen el machismo en la agridulce ‘Minifalda’

A Zahara ya la conocéis todxs. Y a Laaza, deberíais. Sus canciones son preciosas, y su directo, alucinante. Hoy ambas se unen en un tema conjunto llamado ‘Minifalda’. Es nuestra Canción del Día, encabezando nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend«.

Detrás de este título pop, tan veraniego; detrás de esta melodía tan dulce… se esconde una canción muy amarga que narra una historia de acoso y machismo en una sociedad dominada por el patriarcado.

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La letra es muy clara y va directa a la yugular: a los 13 años quieres llevar «minifaldas como las chicas de la televisión». Los hombres se te frotan en el autobús de la escuela «con un bulto raro en el pantalón». En cuanto al sexo, una amiga te enseña «cómo hacer para acabar enseguida y no tener que aguantar el dolor mucho tiempo». A las 20 te dicen que «te has buscado» problemas «por andar sola de noche y de picos pardos». A los 30 «ya eres muy mayor» para lo que sea.

¿Qué fue del acosador que se frotó contra una menor en el autobús? Por supuesto nada: «su vida para el placer, mi vida para sufrir / Creo que no se va a arrepentir, el mundo siempre funciona así».

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Una historia de injusticia social, en la que el único punto «dulce» lo pone su armonía, recordable desde la primera escucha. Esa es su principal arma para colarse en playlists y en tu cerebro, además en sintonía con otras composiciones de Laaza que ya combinaban sonoridades acústicas con escopetas y suicidios. Era el caso de ‘Primer amor‘.

En redes, Laaza ha agradecido la colaboración de Zahara, pues la considera uno de sus «mayores referentes». Solo se puede poner un pero… Si la canción está escrita en solitario por Laaza, ¿es posible que escuchemos más a Zahara? ¿O es que son tan parecidas sus voces?





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Un podcast con Zahara desde SanSan