Angèle tiene «una sola vida» para anunciar su Sant Jordi Club

A semanas de lanzar su esperado tercer álbum, a vista de los magníficos adelantos de ‘Dis-le’ y ‘What You Want’, Angèle ha anunciado el único concierto que llevará a cabo en nuestro país en 2027. También será su primera vez actuando en el Sant Jordi Club de Barcelona, el próximo 28 de abril.

‘INSTINCT’ estará disponible a partir del próximo 16 de octubre junto al nuevo single ‘Une seule vie’. Este se trata de otro banger de pop electrónico más. Esta vez, centrado en la fugacidad de la vida: «El tiempo está pasando y vemos nuestras vidas escapándose por nuestros dedos / Ni siquiera sabemos por qué», canta la artista belga en el genial estribillo del tema.

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La nota de prensa del LP de Angèle describe ‘INSTINCT’ como un «álbum construido en torno a la reconexión con la intuición, esa parte de nosotros que existe antes de las expectativas, la actuación y el ruido externo». En ‘Une seule vie’, Angèle plantea que solo el amor puede llenar el vacío de nuestras vidas y no «las fiestas», «la bebida», «el baile» o «los riesgos». Es por eso que la artista nos anima a aprovechar el tiempo de la mejor manera que podamos para no «convertirnos en lo que no queremos ser». Al final, tenemos «una sola vida».

Las entradas para el concierto de Angèle en Barcelona saldrán a la venta el sábado 5 de septiembre a las 11h en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés. Habrá dos preventas: una para usuarios de SMusic el jueves 3 de septiembre a las 10h y otra de Live Nation el viernes 4 de septiembre a las 10h.

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Tracklist:

1. Instinct (intro)

2. Dis-le

3. Au revoir

4. Une seule vie

5. Trop (ft. Soulwax)

6. On verra

7. What You Want (ft. Justice)

8. Je compte

9. F4ck 4ever

10. Tout décider

11. Je sais

12. Love Triangle (ft. Caroline Polachek, SebastiAn)

13. NYC Blues