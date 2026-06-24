Angèle libera tensiones en la maravillosa y salvaje ‘Dis-le’

La belga Angèle, una de las cantantes pop más reivindicables de los últimos tiempos procedentes de Europa, continúa publicando nueva música. Si hace unos meses editaba una colaboración con Justice, ‘What You Want‘, que además remezclaban Fcukers y SG Lewis, desde esta semana seguimos en la pista de baile.

‘Dis-le’, nuestra Canción del Día hoy, es un banger que desde su mismo vídeo se sitúa en discotecas y raves, con un carácter tan salvaje que Angèle ha decidido situarlo en la naturaleza, con alguna referencia a Excálibur.

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Angèle ha explicado en su newsletter que es una llamada a la libertad individual: «Concebí esta canción como una invitación a expresar nuestra voz interior, aquello que guardamos para nosotros mismos. Es un estímulo para romper el silencio, para liberarnos, para proclamar nuestra identidad individual con claridad y sin reservas».

¿Qué es lo que Angèle invita a decir en las martilleantes estrofas de la canción? «Di que te sientes sola, cansada, que no estás bien, dilo más fuerte, di que te duele, di quién te hizo daño, que te gustan las reinas o los reyes, que te da miedo el futuro».

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Esta canción tan liberadora que invita a «seguir tus instintos y a vivir el momento» resuelve toda su tensión en una coda de pop de cámara, donde el protagonista de repente es un piano. Ahí el ambiente es más onírico mientras las imágenes en el vídeo se ralentizan para mostrar la huida del mal definitiva.

