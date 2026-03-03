Más como ‘What You Want’ de Angèle y Justice, por favor

La pop star belga más internacional vuelve. Pero Angèle no ofrece más de lo mismo en ‘What You Want’, sino que propone una esperada y refrescante evolución de su sonido, cogida de la mano -bien fuerte- de Justice, productores de la canción.

Y se nota. Digamos que ‘What You Want’ no parece tanto una colaboración de Angèle con Justice, sino de Justice con Angèle. La densa, oscura y reptante producción musical no habría desentonado en el universo de ‘Hyperdrama’ (2024), el último álbum de Justice, dada su faceta semigótica, hasta el punto de que Angèle parece la artista invitada dentro de su propia canción.

Aun así, ‘What You Want’ es una de las propuestas musicales más interesantes de lo que llevamos de 2026. La base es potente, Angèle suena etérea y, al fin y al cabo, el pop internacional ya casi no se atreve con este riesgo creativo. ¿No era esto lo que esperábamos de ‘Radical Optimism‘, y no 10 homenajes a All Saints? El featuring anterior de Justice, en ‘Wake Me Up’ (2025) de The Weeknd, estaba realmente bien, pero no ofrecía este nivel de contundencia.

Angèle y Justice se conocieron después de que la artista los saludara en su camerino tras un concierto. Hablaron de sus carreras y de sus visiones creativas, y Angèle les propuso que la visitaran en el estudio. Angèle tenía ‘What You Want’ escrita, pero no estaba satisfecha con la maqueta y les propuso a Gaspard y y Xavier que le dieran una vuelta. Cuando Justice le envió su parte, consiguieron aportar la “tensión y experticia electro-club” que le faltaba.

Esa tensión atraviesa toda la canción y es de índole sexual, ya que ‘What You Want’ explora el deseo, con Angèle cantando sobre “cambios de roles”, besos en la ducha y exigiendo atención: «Me gusta cuando hablas, pero cállate cuando te toco».

