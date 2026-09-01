Doja Cat se sincera: adicciones, problemas con el alcohol y ‘self-hate’

Doja Cat ha vivido un momento introspectivo con sus fans gracias a sus últimos vídeos de TikTok. La artista, que este año solo ha aparecido como colaboradora en la canción ‘Okayyy’ de Latto tras lanzar el disco ‘Vie’ a finales de 2025, ha aprovechado su alcance para sincerarse sobre su pasada adicción a la cocaína, problemas con el alcohol y grave falta de autoestima, a la vez que ha animado a sus espectadores a no seguir el mismo camino.
«He tenido problemas con la cocaína. Creo que fue como hace ocho años, pero lo he superado completamente», comienza la artista estadounidense. Podemos asumir entonces que este era un conflicto con el que vivía durante la época de lanzamiento de su primer disco, ‘Amala’. Sin embargo, minutos después, Doja asegura que nunca ha tenido «problemas con las drogas» y pone su foco en el alcohol.
Cuenta que beber le provocaba pensamientos negativos y que usaba el Internet como una forma de «validación» de esas mismas ideas: «Nunca he sido alcohólica, pero tenía problemas». Esta continúa aclarando que «no es buena idea emparejar estas dos cosas»: «Sed creativos y cuidaros: no sois indestructibles», aconsejó.
Doja Cat también admitió haberse odiado a sí mismo, describiéndolo como algo «muy obvio»: «Incluso lo verbalizaba en alto cuando tenía 16 años. Creo que me odiaba a mí misma desde que tenía 8 años, desde que me mudé a mi barrio predominantemente blanco», confesó. Para terminar, Doja asegura sentirse tranquila: «Lo único que puedo hacer es atravesar todo eso, y así lo he hecho. También creo que es muy importante hablarlo en público porque mucha gente no habla de esta mierda».
@dojacat
@dojacat
sorry about all the pauses throughout the vid my cat was being an innocent menace to society
@dojacat
fuck it