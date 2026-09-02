Alanis Morissette ha demandado a su ex tour manager, Keren Urinov, a la que acusa de haber intentado chantajearla con un asunto relacionado con drogas. Según informan medios como Billboard, la demanda fue presentada este martes 1 de septiembre en un tribunal federal de California y acusa a Urinov de extorsión, fraude y tergiversación negligente.

El asunto se remonta a la gira europea de Morissette de 2025, que llevó a la cantante de Reino Unido a España y que, en concreto, pasó por el Mad Cool de Madrid y el Cruïlla Festival de Barcelona.

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Alanis ofreció dos actuaciones magníficas en España mientras afrontaba este peliagudo asunto profesional. Según la demanda, durante el viaje desde Reino Unido la entonces tour manager fue detenida en un aeropuerto británico después de que las autoridades encontraran en su equipaje marihuana y xylazina, un tranquilizante utilizado en veterinaria. Urinov habría explicado que la marihuana era suya y mostró un permiso médico israelí.

El supuesto chantaje habría llegado después de la gira: Morissette acusa a Urinov de enviarle cartas cada vez más amenazantes, asegurando que informaría a la policía británica de que las drogas pertenecían a la cantante si esta no aceptaba contratarla como manager durante 15 años.

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El acuerdo incluiría además aumentos de sueldo, bonus y ayuda para poder trabajar en Estados Unidos. La demanda reclama 75.000 dólares en daños. Urinov, por ahora, no ha respondido públicamente a las acusaciones.