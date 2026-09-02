Karol G y Bruno Mars pinchan con ‘Still’, contra todo pronóstico

‘Die With a Smile’, ‘APT.’, hace años ‘Please Me’… Bruno Mars no suele fallar cuando se alía con una artista femenina. Lady Gaga, Rosé y Cardi B le han dado enormes éxitos, y él se los ha dado a ellas. Con ‘Still’, el asunto es diferente: no es ni de lejos uno de los mayores éxitos del disco de Karol G, a pesar de la potencia de los nombres involucrados.

Es sorprendente que, sobre todo con los antecedentes de ‘Die With a Smile’ -una de las canciones más exitosas de la historia- y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, Karol G y Bruno Mars no hayan logrado fabricar juntos un hit a la altura: el tema no aparece en todo el top 200 de Spotify. La ironía ha querido que el tema que lo pete sea una colaboración con dos artistas españoles del pseudo-underground: Judeline y rusowsky.

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‘Still’ ha arriesgado apostando por el dream-pop, aunque en este estilo la colaboración de Carolina Giraldo con Cigarettes After Sex ha funcionado mejor. En aquella canción, Karol G lograba transmitir una emoción que en ‘Still’ no termina de aparecer. Bruno le pone toda la intensidad que le conocemos, y su virtuosa actuación vocal es la mejor parte de la canción.

Dedicada a una ruptura, ‘Still’ es la típica canción sobre querer que la otra persona esté bien aunque la separación duela: “I’d still hope you were happy / Even though it’d be hard / ’Cause I’d still love you / Even with a broken heart”. Karol G y Bruno le ponen emoción a la interpretación, pero la canción no termina de volar.

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Los sintes dream-pop y el estribillo romántico construyen una balada que, como mínimo, debería ser bonita, pero que se siente estereotipada y pocha. A pesar de que Karol y Bruno nunca habían colaborado, da la sensación de que ya han cantado esta canción muchas veces.

