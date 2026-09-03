David Broncano, sobre el futuro de La Revuelta: «Todos sabemos lo que podría pasar»

RTVE ha celebrado la presentación de contenidos de su nueva temporada. Uno de los programas que no se ha mostrado con demasiado optimismo de cara al próximo año es La Revuelta, con David Broncano admitiendo en directo que teme «que esta sea mi última presentación en septiembre en TVE».

Este ya era un tema que Broncano y sus colaboradores habían tratado en muchas ocasiones durante el programa, siempre en clave de humor. Las declaraciones del presentador han llamado la atención esta vez por su supuesta seriedad, con el humorista haciendo referencia a unas supuestas «elecciones en marzo», aunque no haya convocatoria oficial.

- Publicidad -

«No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones de marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre. Estoy nervioso real. Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente», declaró junto a María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

Broncano está haciendo una clara referencia a un posible gobierno de PP y Vox, bajo el cual La Revuelta, a punto de comenzar su tercera temporada, podría terminarse de forma indefinida. Así, también llegaría a su fin uno de los pocos espacios de la televisión pública que apuesta por la música en directo.

💥 David Broncano, en la presentación de la nueva temporada de RTVE: “Temo que esta sea mi última presentación en TVE… no nos engañemos, todos sabemos lo que puede pasar. Según lo que suceda en las elecciones en Marzo…” pic.twitter.com/SQYdUgxd6G — Pablo (@pabloo_c5) September 2, 2026