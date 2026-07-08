Shakira estará esta noche en La Revuelta por videollamada

Shakira será una de las invitadas de La Revuelta esta noche. Eso sí, no estará en el plató de Madrid. La cantante se encuentra de gira por Estados Unidos y conectará en directo desde donde esté, probablemente Boston, donde Shakira ofrecerá su próximo concierto el próximo 11 de julio.

Da la casualidad de que Boston es sede de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el programa ya ha adelantado que «conectará con Shakira desde el Mundial». Todo apunta, por tanto, a que la entrevista se hará por videollamada entre Boston y el teatro donde se graba La Revuelta, aunque el programa no ha confirmado desde qué ciudad intervendrá exactamente la cantante.

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La visita de Shakira llevaba meses pendiente. La colombiana iba a ser una de las primeras grandes invitadas del programa tras el salto de David Broncano a TVE, pero la entrevista se cayó a última hora por un cambio de agenda de la artista, que prefirió acudir a ‘Al cielo con ella’ de Henar Álvarez. Desde entonces, su aparición se había convertido en una pequeña cuenta pendiente entre ambos.

Finalmente, ese encuentro llegará esta noche, aunque sea a miles de kilómetros de distancia. Todo mientras ‘Dai Dai‘ vuelve al número 1 global, consolidado el dueto con Burna Boy como uno de los mayores éxitos del momento.