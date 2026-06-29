‘Dai Dai’ ya es top 3 en España; sube ‘Pa Ti Toa’ de Ana Mena y Lola Indigo

No hay grandes entradas en la lista de singles española esta semana. Sin embargo, sí continúa la progresiva subida en la tabla de ‘Dai Dai’, el nuevo himno del mundial de fútbol de Shakira y Burna Boy. La semana pasada, esta pasaba del décimo al cuarto puesto, y siete días después la vemos entrar en el podio de la tabla, directa al tercer puesto. Eso sí, superar ‘Al Golpito’ y ‘La Graciosa’ de Quevedo estará mucho más difícil.

Por otro lado, la última colaboración de Ana Mena y Lola Indigo sí que ha tenido una de las mayores subidas de la semana. ‘Pa Ti Toa’ ha pasado del número 12 al 7, situándose justo entre las marcas históricas de ‘Madrid City’ (#8) y la de ‘Carita triste’ (#6), y superando esta semana a ‘Superestrella’ de Aitana, que también sube un puesto desde el número 9. La canción que más posiciones ha superado esta semana es ‘BNB’ de Young Miko y Clarent, que debutó en el número 23 y ha aparecido hoy ya dentro del top 10, en el número 9 concretamente.

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La mayor entrada de la semana no la encontramos hasta el puesto 48 de la lista, con ‘Patolasgyales’ de Saiko y Chencho Corleone. Se trata de la única canción del nuevo disco del andaluz que ha conseguido entrar en la lista. ‘Los Angelitos’ sí que ha obtenido una gran posición en la lista de discos española.

El resto de entradas son de RVFV, que coloca ‘Corrupta’ en el número 52; Jay Wheeler, con ‘Fuga’ en el número 67; Mauvais Djo con ‘Maladie’ en el número 97 y, por último, ‘Guantánamo’ de Yapi, que entra en el puesto 98.