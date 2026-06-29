Quevedo recupera el top 1 de Olivia Rodrigo en España

Olivia Rodrigo consiguió arrebatar el número 1 a Quevedo la semana pasada, gracias al lanzamiento de su tercer disco. Sin embargo, el reinado de la artista estadounidense ha llegado a su fin después de una semana, con ‘El Baifo’ desbancando a ‘you seem pretty sad for a girl so in love’ del primer puesto. Rodrigo ahora se encuentra ocupando la segunda posición de la lista de discos en España, mientras que Bad Bunny continúa en tercer lugar después de 77 semanas.

Quien se ha quedado a las puertas del podio ha sido DELLAFUENTE. El artista granaíno se convierte en la entrada más fuerte de la semana en la lista gracias al lanzamiento de ‘BRIGADO,’, su octavo disco. La mejor posición histórica del artista en la clasificación se dio con su anterior LP, ‘Torii Yama’, que llegó al número 2 de la lista. Sin embargo, es difícil que se repita en esta ocasión con la presencia de Bad Bunny, Olivia Rodrigo y Quevedo.

- Publicidad -

Saiko, de la misma ciudad que DELLAFUENTE, también ha conseguido una buena posición en lista, con ‘Los Angelitos’ aterrizando en el número 6. El último disco de Kase.O, ‘Camisa de Fuerza’, también ha tenido muy buena recepción en la lista, teniendo en cuenta que no aparecía en esta desde 2018. Su nuevo disco ha entrado en el número 12. RVFV y Blessd completan las entradas de la primera mitad, con ‘Éxitos España’ entrando en el top 14 y ‘El Peor Hombre del Mundo’ en el 25.

Los dos conciertos de Linkin Park en Madrid (Rivas) han tenido su efecto en la lista de discos, con el último proyecto de la banda subiendo muchos puestos en la clasificación. ‘From Zero’ se encontraba en el número 55 de la lista, pero ahora representa la mayor subida de la semana al posicionarse en el top 28.

- Publicidad -

El resto de entradas de la semana lo completan Xiyo, Fernandezz y Dn.Aire con ‘$F VERANO MIX VOL.3’ (#53), Placebo con su ‘Placebo Re:created’ (#64) y, por último, Iazaak con ‘Millito’ (#93).