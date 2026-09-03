Muere Cassandra Wilson, innovadora del jazz con dos Grammy

Cassandra Wilson, cantante, compositora, productora y ganadora de dos premios Grammy, ha fallecido a los 70 años. «Cassandra partió en paz en su hogar, rodeada de su familia, amigos cercanos y su mánager», declaró su representante a la emisora de radio de jazz WBGO.

En 2001, Wilson fue apodada como «la mejor cantante de Estados Unidos» por la revista TIME y es considerada una figura clave capaz de haber ampliado y desdibujado los límites del jazz tradicional, explorando libremente géneros como el pop, el R&B, el folk o el country.

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En el mismo artículo de TIME, el periodista Stanley Crouch aseguró que no existía en la música estadounidense del momento «una fuerza femenina más pura y auténtica». De hecho, Crouch colocó a Wilson por delante de todas las cantantes de jazz de la historia, «excepto por las gigantescas Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald y Betty Carter».

La artista se formó a principios de los 80 en Nueva Orleans, antes de mudarse a Nueva York para convertirse en la nueva vocalista principal del colectivo M-Base. Su voz fue clave para que Wilson recibiese cuatro nominaciones al Grammy, de las cuales ganó dos: Mejor disco de jazz vocal por ‘New Moon Daughter’ (1997) y ‘Loverly’ (2009).

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Su último disco, ‘Coming Forth by Day’, se trataba de un homenaje a Billie Holiday, a la cual también dedicó un concierto en el teatro Apolo de Nueva York.