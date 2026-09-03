La «ley Taylor Swift» entra en vigor en Brasil

Tres años después de que una fan de Taylor Swift falleciese antes de su concierto en Río de Janeiro, Brasil ha hecho oficial una nueva ley para proteger a los asistentes en caso de calor extremo. Luiz Inácio Lula da Silva ha llamado la «ley Taylor Swift» a dos nuevos decretos.

En noviembre de 2023, una mujer llamada Ana Clara Benevides estaba esperando el concierto de la artista en primera fila cuando se desmayó y tuvo que ser trasladada al hospital, donde finalmente falleció tras un segundo paro cardiaco. Posteriormente, se confirmó que se debía a las elevadas temperaturas. Swift acabó posponiendo el show.

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En su momento, se informó de que los fans no habían podido entrar con agua al estadio Nilton Santos. La artista paró el concierto en varias ocasiones para repartir botellas y las fueras de bomberos aseguraron que alrededor de mil personas se desmayaron a causa del calor.

El primero de los decretos convierte en obligación legal que los eventos y recintos de más de 1000 personas dispongan de agua gratuita, además de permitir que el público lleve sus propias botellas de agua. El segundo se trata de una medida contra la especulación: ahora las ticketeras deberán señalar los costes adicionales de forma clara y temprana durante el proceso de compra, evitando sorpresas en el momento del pago.

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¿Cómo es la ley en España?

Todos hemos tenido que pasar por la desagradable experiencia de tirar nuestra botella de agua antes de entrar al recinto, o al menos de tener que retirar el tapón alegando motivos de seguridad, lo cual de una forma u otra te obliga a no poder conservar el agua durante el tiempo que dure el evento.

Desde julio de 2023, el Real Decreto 1055/2022 obliga a todos los promotores de eventos, públicos y privados, a «garantizar el acceso a agua potable no envasada». El Real Decreto 3/2023, también lo establece de forma clara: «Los promotores de eventos festivos, culturales o deportivos, garantizarán el acceso al agua de consumo de grifo no envasada».

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Es decir, es obligatorio que haya agua potable en cualquiera de estos tipos de recinto. Otra cosa es que puedas entrar con tu botella de agua, como sí se ha permitido claramente en Brasil. Y otra todavía más confusa es que la ley no expresa de forma explícita que el «acceso a agua potable no envasada» deba ser gratuito, como sí ocurre en el ámbito de la hostelería. Sin embargo, el Ministerio de Consumo establece que «la prohibición de introducir comida y bebida puede ser abusiva si dentro del recinto se permite su consumo mediante la compra».

Todo es bastante confuso, pero festivales como Madrid Salvaje y Reggaeton Beach Festival ya han recibido cuantiosas sanciones por estas mismas prácticas. A finales del pasado julio, Consumo hacía pública una multa de 320.000 euros contra la empresa organizadora del Reggaeton Beach y una de las infracciones que se citaban era la de prohibir entrar al recinto con comida y bebida del exterior.