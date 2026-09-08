Olivia Rodrigo, «BBY WOW», Laaza… en el top 40 de JNSP





Madonna y Kylie repiten como lo más votado de JENESAISPOP al hacerse con el 69% de los votos en Instagram. La entrada más fuerte de la semana es la de Olivia Rodrigo en el puesto 5 con su tema más político, mientras «Bby WOW», el hit del momento, llega al puesto 6. También entran en el top 10 Laaza y Sam Smith.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista 1 1 1 3 Love Sensation (Afterhours Radio Edit) Madonna, Kylie Minogue 2 2 1 3 Cuando el sol bese a la luna Martin 3 3 3 4 Don't Leave Me on the Dance Floor Carly Rae Jepsen 4 4 4 2 Motivation Carly Rae Jepsen 5 – 5 1 serena joy Olivia Rodrigo 6 – 6 1 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky 7 7 1 9 Danceteria Madonna 8 6 4 3 She's the Best Troye Sivan 9 – 9 1 Minifalda Laaza, Zahara 10 – 10 1 My Guy Sam Smith 11 5 5 2 Marianne Fontaines DC 12 10 10 2 Melatonin Tinashe 13 15 1 20 I Feel So Free Madonna 14 9 2 6 Camera Charli xcx 15 16 1 18 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter 16 23 16 2 Curious Subject Chaka Khan 17 8 2 4 brand new chanel$ Slayyyter 18 11 4 5 petal Ariana Grande 19 12 8 3 C'est la Vie Dagny 20 17 17 2 Dancing Jorja Smith 21 30 1 44 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor 22 27 1 29 Reliquia Rosalía 23 31 18 4 run Amelie Lens, Angèle 24 13 6 4 Fxck Arca 25 34 25 3 Is It Love Tyla 26 33 12 6 Oh Mother Sam Smith 27 24 9 5 Too Little, Too Late Orville Peck 28 21 5 6 Ain't in LA ADÉLA 29 18 12 3 Sunshine Jungle 30 14 10 3 I Can't Wait Phoebe Bridgers 31 19 19 2 Crazy, Baby Cara Delevingne 32 20 20 2 I It Am Susanne Sundfør 33 – 33 1 Kick Stones (The Boys) Westside Cowboy 34 37 11 5 In the Night Beck 35 32 2 10 Wink Wink Charli XCX 36 25 15 3 Animal KATSEYE 37 28 2 14 hate that i made you love me Ariana Grande 38 29 2 8 Voyager PJ Harvey 39 22 3 6 Lonely in the Future The Strokes 40 – 40 1 My Lost One Julia Holter

Candidato Canción Artista – Bass Persuades Miley Cyrus – For Your Entertainment Ellie Goulding – Wallflower Dominic Fike – girls will be girls flowerovlove, WILLOW – Love Ruins Everything Tiny Habits – flores natxo, Chini Tacchini – Gentlewoman Cleo Sol – The Peace underscores – En todas partes Marina Domínguez – Iron City Interpol

- Publicidad - - Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten ADÉLA / Ain't in LA

Amelie Lens, Angèle / run

Arca / Fxck

Ariana Grande / hate that i made you love me

Ariana Grande / petal

Beck / In the Night

Cara Delevingne / Crazy, Baby

Carly Rae Jepsen / Motivation

Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor

Chaka Khan / Curious Subject

Charli xcx / Camera

Charli XCX / Wink Wink

Cleo Soul / Gentlewoman

Dagny / C'est la Vie

Dominic Fike / Wallflower

Ellie Goulding / For Your Entertainment

flowerovlove, WILLOW / girls will be girls

Fontaines DC / Marianne

Interpol / Iron City

Jorja Smith / Dancing

Julia Holter / My Lost One

Jungle / Sunshine

KAROL G, Judeline, rusowsky / BbY WOW

KATSEYE / Animal

Laaza, Zahara / Minifalda

Madonna / Danceteria

Madonna / I Feel So Free

Madonna, Kylie Minogue / Love Sensation (Afterhours Radio Edit)

Madonna, Sabrina Carpenter / Bring Your Love

Marina Domínguez / En todas partes

Martin / Cuando el sol bese a la luna

Miley Cyrus / Bass Persuades

natxo, Chini Tacchini / flores

Olivia Rodrigo / serena joy

Orville Peck / Too Little, Too Late

Phoebe Bridgers / I Can't Wait

PJ Harvey / Voyager

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Sam Smith / My Guy

Sam Smith / Oh Mother

Slayyyter / brand new chanel$

Susanne Sundfør / I It Am

The Strokes / Lonely in the Future

Tinashe / Melatonin

Tiny Habits / Love Ruins Everything

Troye Sivan / She's the Best

Tyla / Is It Love

underscores / The Peace

Westside Cowboy / Kick Stones (The Boys) Ver resultados