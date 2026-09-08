escribe aquí...
MúsicaPlaylists
BrevesMúsicaTop 40

Olivia Rodrigo, «BBY WOW», Laaza… en el top 40 de JNSP

iko
Por iko

-

16
0
- Publicidad -

Olivia Rodrigo, «BBY WOW», Laaza… en el top 40 de JNSP

Por iko
0


Madonna y Kylie repiten como lo más votado de JENESAISPOP al hacerse con el 69% de los votos en Instagram. La entrada más fuerte de la semana es la de Olivia Rodrigo en el puesto 5 con su tema más político, mientras «Bby WOW», el hit del momento, llega al puesto 6. También entran en el top 10 Laaza y Sam Smith.

- Publicidad -

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 3 Love Sensation (Afterhours Radio Edit) Madonna, Kylie Minogue
2 2 1 3 Cuando el sol bese a la luna Martin
3 3 3 4 Don't Leave Me on the Dance Floor Carly Rae Jepsen
4 4 4 2 Motivation Carly Rae Jepsen
5 5 1 serena joy Olivia Rodrigo
6 6 1 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky
7 7 1 9 Danceteria Madonna
8 6 4 3 She's the Best Troye Sivan
9 9 1 Minifalda Laaza, Zahara
10 10 1 My Guy Sam Smith
11 5 5 2 Marianne Fontaines DC
12 10 10 2 Melatonin Tinashe
13 15 1 20 I Feel So Free Madonna
14 9 2 6 Camera Charli xcx
15 16 1 18 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
16 23 16 2 Curious Subject Chaka Khan
17 8 2 4 brand new chanel$ Slayyyter
18 11 4 5 petal Ariana Grande
19 12 8 3 C'est la Vie Dagny
20 17 17 2 Dancing Jorja Smith
21 30 1 44 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
22 27 1 29 Reliquia Rosalía
23 31 18 4 run Amelie Lens, Angèle
24 13 6 4 Fxck Arca
25 34 25 3 Is It Love Tyla
26 33 12 6 Oh Mother Sam Smith
27 24 9 5 Too Little, Too Late Orville Peck
28 21 5 6 Ain't in LA ADÉLA
29 18 12 3 Sunshine Jungle
30 14 10 3 I Can't Wait Phoebe Bridgers
31 19 19 2 Crazy, Baby Cara Delevingne
32 20 20 2 I It Am Susanne Sundfør
33 33 1 Kick Stones (The Boys) Westside Cowboy
34 37 11 5 In the Night Beck
35 32 2 10 Wink Wink Charli XCX
36 25 15 3 Animal KATSEYE
37 28 2 14 hate that i made you love me Ariana Grande
38 29 2 8 Voyager PJ Harvey
39 22 3 6 Lonely in the Future The Strokes
40 40 1 My Lost One Julia Holter
Candidato Canción Artista
Bass Persuades Miley Cyrus
For Your Entertainment Ellie Goulding
Wallflower Dominic Fike
girls will be girls flowerovlove, WILLOW
Love Ruins Everything Tiny Habits
flores natxo, Chini Tacchini
Gentlewoman Cleo Sol
The Peace underscores
En todas partes Marina Domínguez
Iron City Interpol

- Publicidad -

- Publicidad -

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Lo más visto

No te pierdas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com