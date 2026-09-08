Olivia Rodrigo, «BBY WOW», Laaza… en el top 40 de JNSP

Madonna y Kylie repiten como lo más votado de JENESAISPOP al hacerse con el 69% de los votos en Instagram. La entrada más fuerte de la semana es la de Olivia Rodrigo en el puesto 5 con su tema más político, mientras «Bby WOW», el hit del momento, llega al puesto 6. También entran en el top 10 Laaza y Sam Smith.
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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|3
|Love Sensation (Afterhours Radio Edit)
|Madonna, Kylie Minogue
|2
|2
|1
|3
|Cuando el sol bese a la luna
|Martin
|3
|3
|3
|4
|Don't Leave Me on the Dance Floor
|Carly Rae Jepsen
|4
|4
|4
|2
|Motivation
|Carly Rae Jepsen
|5
|–
|5
|1
|serena joy
|Olivia Rodrigo
|6
|–
|6
|1
|BbY WOW
|KAROL G, Judeline, rusowsky
|7
|7
|1
|9
|Danceteria
|Madonna
|8
|6
|4
|3
|She's the Best
|Troye Sivan
|9
|–
|9
|1
|Minifalda
|Laaza, Zahara
|10
|–
|10
|1
|My Guy
|Sam Smith
|11
|5
|5
|2
|Marianne
|Fontaines DC
|12
|10
|10
|2
|Melatonin
|Tinashe
|13
|15
|1
|20
|I Feel So Free
|Madonna
|14
|9
|2
|6
|Camera
|Charli xcx
|15
|16
|1
|18
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|16
|23
|16
|2
|Curious Subject
|Chaka Khan
|17
|8
|2
|4
|brand new chanel$
|Slayyyter
|18
|11
|4
|5
|petal
|Ariana Grande
|19
|12
|8
|3
|C'est la Vie
|Dagny
|20
|17
|17
|2
|Dancing
|Jorja Smith
|21
|30
|1
|44
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|22
|27
|1
|29
|Reliquia
|Rosalía
|23
|31
|18
|4
|run
|Amelie Lens, Angèle
|24
|13
|6
|4
|Fxck
|Arca
|25
|34
|25
|3
|Is It Love
|Tyla
|26
|33
|12
|6
|Oh Mother
|Sam Smith
|27
|24
|9
|5
|Too Little, Too Late
|Orville Peck
|28
|21
|5
|6
|Ain't in LA
|ADÉLA
|29
|18
|12
|3
|Sunshine
|Jungle
|30
|14
|10
|3
|I Can't Wait
|Phoebe Bridgers
|31
|19
|19
|2
|Crazy, Baby
|Cara Delevingne
|32
|20
|20
|2
|I It Am
|Susanne Sundfør
|33
|–
|33
|1
|Kick Stones (The Boys)
|Westside Cowboy
|34
|37
|11
|5
|In the Night
|Beck
|35
|32
|2
|10
|Wink Wink
|Charli XCX
|36
|25
|15
|3
|Animal
|KATSEYE
|37
|28
|2
|14
|hate that i made you love me
|Ariana Grande
|38
|29
|2
|8
|Voyager
|PJ Harvey
|39
|22
|3
|6
|Lonely in the Future
|The Strokes
|40
|–
|40
|1
|My Lost One
|Julia Holter
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|–
|For Your Entertainment
|Ellie Goulding
|–
|Wallflower
|Dominic Fike
|–
|girls will be girls
|flowerovlove, WILLOW
|–
|Love Ruins Everything
|Tiny Habits
|–
|flores
|natxo, Chini Tacchini
|–
|Gentlewoman
|Cleo Sol
|–
|The Peace
|underscores
|–
|En todas partes
|Marina Domínguez
|–
|Iron City
|Interpol
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