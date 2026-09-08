Lo de Jisoo no hace ‘CLICK’… lo de LISA sí

Este finde, dos integrantes de BLACKPINK han decidido estrenar música a la vez. Jisoo ha lanzado ‘CLICK’, el primer avance de su esperado álbum debut, esperado porque Jisoo sigue siendo la única integrante de BLACKPINK que no ha lanzado un disco largo. Por su lado, LISA ha lanzado ‘SaWaDiKa’, una canción cuyo título puede confundir si lo lees en diagonal.

Ambas proponen estilos diferentes. Jisoo, en primer lugar, presenta un agradable tema de dance-pop y synthpop de ritmo uptempo, muy en la onda de la Carly Rae Jepsen más ochentera, donde prima la melodía y cierta elegancia en la producción vocal y de sintetizadores. El videoclip es una superproducción de las buenas.

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LISA, por contra, es todo bravura y agresividad en un tema mucho más urban y cargado de producción. ‘SaWaDiKa’ proviene del tailandés y significa «hola». El videoclip es muy Rosalía, quizá demasiado.

Preferirás uno u otro según te decantes por el sonido estilizado de los ochenta de JISOO o prefieras el exceso en todos los sentidos de LISA. El público, de momento, parece decantarse por la segunda, al menos según las cifras de Spotify, y ‘SaWaDiKa’ se está consolidando ya como un pequeño éxito global: permanece alrededor de los 30 temas más escuchados en el mundo cuatro días después de su lanzamiento.

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Algunos apuntan a que las medidas de Spotify contra los bots están afectando a ambas, mientras que en YouTube las cosas seguirían igual. En esa plataforma, ‘SaWaDiKa’ lleva 141 millones de visualizaciones cuatro días después de su estreno, una cifra que cuesta asimilar.

‘CLICK’, por contra, lleva «tan solo» 28 millones de visitas en YouTube, mientras que en Spotify suma poco más de 4 millones, una cifra que LISA dobla con ‘SaWaDiKa’. El vídeo de Jisoo, al menos, es muchísimo mejor. La canción… de momento el público vota por LISA. ¿Con cuál te quedas?

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