Fira B! anuncia cerca de 60 conciertos en Palma para noviembre

Fira B! celebrará su 11ª edición en Palma con más de 80 propuestas artísticas repartidas en dos citas: Fira B! Arts Escèniques, del 30 de septiembre al 3 de octubre, y Fira B! Música, del 4 al 7 de noviembre. La primera ofrecerá más de 30 propuestas de teatro, danza, circo y nuevos lenguajes escénicos en distintos espacios de Palma, mientras que la segunda reunirá cerca de 60 actuaciones musicales.

Fira B! Música arrancará el 4 de noviembre en el Teatre Municipal Xesc Forteza con la I Trobada Iberoamericana de Jazz y Músicas Improvisadas, organizada junto a Plataforma Jazz España, con artistas de Baleares, España y Latinoamérica.

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El 5 de noviembre, la programación se concentrará principalmente en Es Gremi Centre Musical, con propuestas como FADES, Carola Ortiz, Gÿe, Mar Sánchez o Anna Ferrer, además de distintos proyectos nacionales e internacionales. El 6 de noviembre, Es Baluard Museu acogerá otra de las grandes jornadas de conciertos, mientras que la clausura, el día 7, tendrá lugar en Motorworld Mallorca, con actuaciones de artistas como The Crab Apples, Alex Fernet, Laura Marchal o Zulu Zulu.

Italia será el país invitado de esta edición, con especial presencia de proyectos procedentes de Emilia-Romaña y Puglia. También habrá una importante representación latinoamericana y un escenario dedicado a la Eurorregión Pirineos Mediterránea. Se mantendrá así la doble vertiente de Fira B!: servir de escaparate para los artistas de Baleares y funcionar como punto de encuentro profesional para favorecer su circulación e internacionalización.

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Las entradas para Fira B! Arts Escèniques (30 de septiembre al 3 de octubre) ya están disponibles a través de la web del festival, mientras que las de Fira B! Música (4 al 7 de noviembre) estarán próximamente a la venta en el mismo lugar.