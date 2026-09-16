Muere Ben Saunders, primer ganador de The Voice, a los 43 años

Ben Saunders, primer ganador de la historia de ‘The Voice’, cuando el formato solo se emitía en Países Bajos, ha muerto a los 43 años. La policía ha encontrado su cuerpo este martes 15 de septiembre en un lago cerca de Arnhem, después de que se denunciara su desaparición. No sospecha que haya habido un crimen y por ahora no se ha comunicado la causa de la muerte.

Saunders ganó en 2011 la primera edición de ‘The Voice of Holland’, el programa que dio origen a una franquicia internacional con versiones como ‘The Voice’ en Estados Unidos o ‘La Voz’ en España. Es el formato que, en Estados Unidos, ha catapultado exitosas carreras como las de Melanie Martinez o Morgan Wallen, aunque ninguno ganó la competición.

- Publicidad -

Saunders llegó al programa con una versión de ‘Use Somebody’ de Kings of Leon y ganó con ‘Kill for a Broken Heart’, que entró en el Top 40 neerlandés. Su primer disco, ‘You Thought You Knew Me By Now’, llegó al número 1 en Países Bajos.

En los últimos años, Saunders también había aparecido en los medios por varios problemas legales, como informa Deadline. En 2016 fue condenado a trabajos comunitarios por agredir a un agente de tráfico y posteriormente tuvo otros encontronazos con la justicia.

- Publicidad -

Saunders también había estado vinculado al club de moteros Satudarah. Su hermano Dean, ganador de ‘Popstars’ poco después de la victoria de Ben en ‘The Voice’, ha sido quien ha confirmado su muerte en Instagram.