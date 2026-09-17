Horterillas, hits y medianías: los 6 primeros temas de ‘GTA VI’

Se acerca el lanzamiento de ‘Grand Theft Auto VI’ al fin, pues sale el 19 de noviembre, y con el juego la banda sonora que hará millonarios -o mejor dicho más multimillonarios aún- a algunos artistas.

A falta del tracklist completo de 34 canciones que irán en el vinilo, se han adelantado hoy de manera simultánea las 6 primeras grabaciones. En este caso son 6 inéditas, y hay un poco de todo como a lo largo de la historia de «Grand Theft Auto».

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Morgan Wallen, el gran superventas del country, mantiene su punto hortera en ‘Last Thing You Need’, con su mal gusto habitual para cadencias, progresiones y ahora sintetizadores. Será un hit seguro como todo lo que toca. Por su parte, Keith Richards entrega un estándar de blues, ‘Bright Lights, Big City’.

Entre quienes tienen un público más fiel, Yung Lean con la colaboración de Future y Metro Boomin. En este caso, el tema parece comenzar como una suerte de jazz o R&B medio arriesgado… solo para convertirse en un trap de 2015 poco después.

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Es pronto para adivinar dónde llegará el tema electrónico de Travis Scott con un Daft Punk, Guy-Manuel. Sin ser tan accesible como sus temas con The Weeknd, ‘RHYNO’ puede ser uno de los grandes growers de la edición; como la propuesta de CA7RIEL, Paco Amoroso, Pink Pantheress, Fred again, Étienne de Crécy y quizá alguien más que se me olvide pegar. ‘Sexy Magic’ acaba antes de que averigües si es un gran disco-funk, chillwave, synth-pop o… la nada, realmente.

Finalmente, grata sorpresa de Rauw Alejandro en una ‘Macacoa 2000’ que podía haber firmado Villano Antillano -también recuerda a ‘Safaera’ y a sus samples- que pretende revisar la historia del reggaeton. Y reivindicar la fiesta: «yo estoy perreando, no quiero a nadie grabando». Un tiro que no siempre le ha salido a Rauw y que ha producido Ninow.











