Jimena Amarillo es puro anhelo en la preciosa ‘Aéreo’

Jimena Amarillo se pone tierna en ‘Aéreo’, su nueva colaboración con Richard Houghten, multiinstrumentista californiano que se mueve entre guitarra, electrónica y todo tipo de texturas. Si ‘Yo quiero un affaire’ tiraba de guitarra acústica, baterías con cadencia hip-hop, autotune y bedroom pop, esto va por otro lado, más aéreo, como dice el título.
La voz de Jimena flota sobre suaves acordes de guitarra acústica, percusiones atmosféricas con eco de new age y sintes que suenan casi a nana. El autotune sigue ahí, pero lo que sostiene la canción es la preciosa y delicada melodía, del tipo que hace que la canción parezca más sencilla de lo que es.
Esa fragilidad musical viene viene acompañada de una letra que es puro anhelo. “Si algún día cruzamos miradas, / verá en mis ojos todo lo que nunca ha tenido”, canta la valenciana. Después llega ese “Y ahora su corazón es mío / surfeando este amor divino”, antes de rematar que esto es “de todo lo que he vivido / la cosa más loca”. Romántica y cotidiana: puro Jimena Amarillo.
El videoclip, extravagante y tierno a partes iguales, está dirigido por URANO000 y Junaked y se sitúa entre el humor y la fantasía. ‘Aéreo’ llega después de ‘ANGÉLIKA’, su último disco, y también después de aquel inesperado cameo institucional junto a Pedro Sánchez, cuando versionó ‘Libertad sin ira’ en un acto celebrado en el Reina Sofía.
Ahora y como ya os hemos contado, Jimena también forma parte del mastodóntico cartel de ES LATINA, la programación vinculada a la residencia de Shakira en Madrid. ‘Aéreo’ es pura melancolía, pero funcionaría en ese contexto también porque sobre todo es atemporal.