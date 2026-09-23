Chvrches vuelven con ‘Roses’, un tema político, con rap y feo

Chvrches vuelven con la que es su primera canción en 3 años, cuando publicaron una reedición de su celebrado debut. Esta será su nueva era desde que hace 5, en 2021, sacaran ‘Screen Violence‘. En medio, hubo un decepcionante álbum en solitario de Lauren Mayberry y algunas versiones. Por su parte, Iaian Cook se ha dedicado a remezclar viejos hits de Cranberries como ‘Linger’ y ‘Ode to My Family’, entre otras cosas.

El comunicado de prensa dice que esta es la vez que más tiempo han tardado en sacar disco, pero que querían «empujarse a caminos que no hubieran explorado antes». Lucen muy contentos de haber dado con una «visión coherente como banda», según ellos más que nunca. La primera pista de esta era -aún no se ha anunciado el disco- no les muestra, en cambio, contentos en absoluto.

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‘Roses’ conecta con la mezcla de rock y electrónica de Garbage, en su versión más combativa. ‘Roses’ suena como una canción fea porque lo que cuenta es feo. Parte de «las afueras de una ciudad en lenta decadencia, o eso dices tú», «muerto de miedo ante los horrores de tu propia mente», «sin saber si estás paranoico o entretenido».

Relacionada a buen seguro con la actualidad política, las teorías de la conspiración y los bulos de las redes sociales, pero sin que se concrete demasiado a qué se refiere, la canción termina de tirarse a la piscina, primero con un coro de voces aniñadas, lo cual suele tener que ver con la pérdida de la inocencia, y finalmente con un rap -o al menos un «spoken word»- en el que se afirma que «una mujer es una mujer, aunque quieras verla muerta». Muy en sintonía con el feminismo que siempre ha abanderado Mayberry.

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El vídeo abre aún más frentes con un plano fijo de un accidente, de un atropellamiento, que parece inspirado en una línea de la letra que habla de «un conejo paralizado ante los faros» de un coche.

