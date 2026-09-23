Países Bajos vuelve a Eurovisión 2027, con otra cadena

Países Bajos vuelve a Eurovisión 2027 después de que AVROTROS, la organización audiovisual pública neerlandesa encargada de la participación del país en el festival, anunciara el pasado agosto que no participaría por la presencia de Israel. Ahora la NPO, la organización que agrupa a las radiotelevisiones públicas de Países Bajos, ha decidido que el país sí estará en la próxima edición, que se celebrará en Bulgaria.

AVROTROS mantiene su retirada, pero la NPO asumirá directamente la participación neerlandesa y buscará la fórmula para organizar la candidatura de 2027, mientras la radiotelevisión pública NOS se encargará de la retransmisión del festival. AVROTROS había explicado que Eurovisión ya no podía considerarse un evento neutral con la presencia de Israel, y calificó los cambios anunciados por la UER de insuficientes.

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La NPO, en cambio, considera que los cambios introducidos por la UER en las normas y la organización del festival permiten recuperar unas condiciones adecuadas para volver a participar. La decisión supone por tanto que Países Bajos estará en Eurovisión 2027 pese a que la cadena que venía gestionando su candidatura mantiene el boicot.

La vuelta neerlandesa llega además en pleno baile de países alrededor de Eurovisión 2027, como os hemos contado. Irlanda ya ha confirmado que no participará ni retransmitirá el festival y España podría seguir el mismo camino, ya que el presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá al Consejo de Administración mantener la retirada española por segundo año consecutivo debido a la participación de Israel. La propuesta todavía debe ser aprobada por el Consejo.