La mujer que acusó a Jay-Z de violación se retracta

La mujer que acusó a Jay-Z de violación en 2024 dice ahora que la acusación era falsa. En una nueva declaración judicial de 12 páginas obtenida por Rolling Stone, Jane Doe asegura que nunca conoció ni habló con el rapero y que nunca tuvo ningún tipo de contacto inapropiado con él.
«Shawn “Jay-Z” Carter nunca me violó. Nunca le he conocido ni he hablado con él», afirma bajo pena de perjurio. También dice que no hay «ninguna verdad» en sus acusaciones y reconoce el daño que estas han causado a Carter y a su familia. Su nuevo abogado explica que la mujer mantiene que sufrió una agresión sexual, pero que se equivocó al identificar a Jay-Z.
La historia empezó en octubre de 2024. Jane Doe acusó entonces a Sean Combs de violarla cuando tenía 13 años y habló también de otro famoso, cuya identidad no desveló. Dos meses después, Jay-Z apareció como ese segundo acusado. Ella retiró la demanda contra ambos a principios de 2025 y ya había reconocido entonces que había inconsistencias en su relato.
La mujer también ha quedado fuera de la demanda que Jay-Z mantiene contra el abogado Tony Buzbee y su bufete. Jay-Z les acusa de haberle presionado para conseguir dinero a cambio de no hacer públicas las acusaciones. Buzbee dice que no había visto esta nueva declaración y mantiene que su equipo creyó que las acusaciones eran ciertas. Además, este mismo mes un tribunal de apelaciones de California rechazó otra demanda de Jay-Z contra Buzbee.