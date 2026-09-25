Ginebras han cancelado su participación en Sonorama Goes to Ibiza ’26 por motivos médicos. El festival se celebra los próximos 2 y 3 de octubre en Cala de Bou y ya tiene sustitutos con Statuas d Sal, banda fundamental del rock ibicenco, que regresa a los escenarios de la isla después de más de 20 años.

El festival contará también con Marlena, Peter Colours, Tu Otra Bonita o Anabel Lee, quienes publican hoy nuevo disco. También están confirmados Bouza vs Dylan, Comandante Twin, Éxtasis, Kitai, Modelo, Oslo Ovnies y Tenda.

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Sonorama Goes to Ibiza nació para trasladar a la isla parte del espíritu del festival de Ribera del Duero y convertir el primer fin de semana de octubre en una cita con la música en directo. El viernes 2, además, habrá una jornada gratuita en el Auditori Caló de s’Oli con actuaciones de varias bandas.

Los bonos cuestan desde 45 euros y no llevan gastos de gestión ni de reserva. Se pueden comprar ya a través de la web del festival. Quienes ya tengan entrada y prefieran no acudir tras la baja de Ginebras podrán pedir la devolución.

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Sonorama Goes to Ibiza ’26 cuenta con JENESAISPOP como medio colaborador, además del apoyo de Turismo de Ibiza, el Consell d’Eivissa y el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.



