Lennixx te desean lo peor… con su feliz bop disco

Lennixx son Hanna Larsson y Andrea Kallström, dos suecas que se conocieron de niñas en una clase de danza y empezaron cantando versiones juntas. En 2016 sacaron sus primeras canciones como Hanna & Andrea y en 2018 pasaron a llamarse Lennixx, tras lo cual llegarían un par de EPs y finalmente el álbum ‘Enough To Get Away’ (2023).

Vocalistas a la par que bailarinas, Lennixx hacen pop con toques de R&B y sonidos alternativos, distanciándose bastante de la propuesta de la hermana de Hanna, Zara Larsson, más apegada al pop de divas. ¿Un ejemplo? No os perdáis su temazo de este año, ‘Boy Crazy’.

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Ahora llega otro. ‘Don’t Wish You Well’, la Canción Del Día de hoy, es bastante más tranquila de lo que su título sugiere. Tiene ecos de disco-soul y de algo de R&B alternativo, con pianos jazzy pero distorsionados, y unas armonías vocales que en el estribillo se relajan de forma preciosa. Un ánimo de serenidad impera en la canción, mientras la letra va a degüello contra un tío que nunca acaba de comprometerse.

“Íbamos a renovar, tú tienes todas las ideas, pero luego nunca te mudas”, cantan sobre una de esas relaciones llenas de planes de futuro que nunca llegan a ocurrir. Al final se quedan solas con “una larga lista de todas esas cosas que dijiste que harías”.

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Hay cierta mala leche en el estribillo “I don’t wish you well”, e incluso cuentan que le han echado un hechizo para que “no pueda correrse” cuando está a punto de hacerlo. Sin embargo, ese resentimiento no se refleja en una canción que musicalmente parece ya estar en paz con todo. El videoclip recoge también esa idea de las mudanzas y de un proyecto de vida que no llega a buen puerto.



