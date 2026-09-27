Boy Harsher ya no son pareja pero molan igual «solos»

Boy Harsher, el dúo formado por Jae Matthews y Augustus Muller conocido por emular el sonido new wave y synth pop de los 80, está de vuelta. Y eso que ya no son pareja: lo dejaron en 2024, lo que no ha impedido que publiquen estos días un tercer álbum llamado ‘GET MEAN’.

En él encontramos nuevas mímesis del sonido New Order, tan efectivas como ‘Tough Luck’ y ‘Jeans’. Vuela un poco más libre, fiel a su estilo, ‘Faulty’, por lo que la escogemos como Canción del Día hoy. Sobre todo por sus sencillos pero inolvidables zarpazos de sintetizador, que podrían haber construido Visage.

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‘Faulty’ es una composición oscura, llena de dudas y preguntas, que atañen a una misma o a la vida de pareja en general. La voz cantante pregunta por sus defectos o si estaremos en verdad «mucho mejor solos», y lo hace una y otra vez.

El vídeo de corte arty logra levantarte de la silla pese a la mala cara que lucen sus personajes y lo desolado del cuarto de rodaje. En la television a veces hay interferencias, y por allí aparece un triste cowboy recién escapado de una película de David Lynch. Pura poesía underground de 1º de audiovisuales que sí, lo has adivinado, han dirigido ellos mismos. Es su encanto.

