Claudia Arenas, entre el cliché y el indie 80s en ‘Nadie es para ti’

Esta noche Olivia Rodrigo ha ganado el VMA a Mejor Vídeo Alternativo por ‘The Cure’. ¿Olivia Rodrigo alternativa? Obviamente, más mainstream no se puede ser, pero que los nuevos artistas están jugando con sonidos alternativos del pasado es un hecho. Lo vemos desde que conocimos a Amaia Romero hace ya unos años. Claudia Arenas es el claro relevo generacional llegado de Operación Triunfo y lo viene demostrando en sus primeros singles.

Se vio primero en el pop-rock de ‘Gran error’ y después en su primer single oficial, ‘Como un imán‘, que partía de un sonido folk mediterráneo muy agradable, con bonitas armonías vocales y ausencia total de percusiones rítmicas. Ahora ‘Nadie es para ti’, la Canción Del Día de hoy, combina la eficacia pop que está demostrando la artista con guitarras de ecos jangle, un poco en el estilo de The Cure de los 80.

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De nuevo con la colaboración de Paula Felices, artista revelación por cuenta propia, ‘Nadie es para ti’ es otro ejemplo de ese pop de ecos indies que lleva ya un tiempo colándose en el mainstream. El luminoso sonido acompaña una letra que conserva ese regusto adolescente -Claudia tiene 20 años- al hablar de una relación que no funciona.

«Ya me he cansado de rogar por tus labios / de vivir de recuerdos del roce de tus manos», canta Claudia como poseída por Amaia Montero, al principio de la canción, antes de llegar a un estribillo en el que repite que «no eres para mí, nadie es para ti». La letra habla de una relación que no ha funcionado, desde un punto de vista muy teenager y directo. También hay espacio para el despecho en frases como «¿Cómo te iba a importar? / Te gustas mucho más de lo que te he gustado». Hay clichés, pero suena sincero y Claudia sigue cantando con el gusto que le caracteriza.

